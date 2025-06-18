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TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik

TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında gerginlik yaşandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2025 22:23, Son Güncelleme : 18 Haziran 2025 23:38
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Kanun teklifinin 12. Maddesi üzerine DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan söz aldı. Aslan, Mansur Yavaş'ın Talat Paşa'nın anıtının yapıldığını söyleyerek, Talat Paşa'nın yüzbinlerce Ermeninin ölümünden sorumlu olduğunu belirtti. TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, Aslan'ı uyardı.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Aslan'a tepki göstererek, "Maalesef görüyoruz ki bu kürsüye çıkan bazı partilerin mensupları tarihi saptırarak ve Yüce Türk milletine iftira atarak ve burada hainleri kutsayarak konuşma yapmamalıdır. Şunu bilin ki Türk milleti olarak ne Talat Paşa'ya ne sözde Ermeni soykırımı denilen ve yabancı kaynakların emperyal güçlerin sizlerin beyinlerine soktukları bu iftiraları asla Türk milleti kabul edemez" şeklinde konuştu.

Sunat'a DEM Parti grubu tepki gösterdi. DEM Parti grubu Sunat'a tepkilerine devam edince İYİ Parti Denizli Milletvekili ve Katip üye Yasin Öztürk, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'e tepki gösterdi. Bunun üzerine Bingöl oturuma 10 dakika ara verdi.

Aranın ardından Başkanvekili Tekin Bingöl, İYİ Partili Katip üye Yasin Öztürk'e kınama cezası verilmesini talep etti. Öztürk'e kendini savunması için on dakika süre verildi. Öztürk, Türk milletine hakaret edildiğini söyledi. Daha sonra yapılan oylamada Öztürk'e kınama cezası verildi.

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