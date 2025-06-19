Belediyelerden Üniversitelere Değişiklikler İçeren Teklif Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile birçok önemli düzenleme hayata geçirildi. Anayasa Mahkemesinin 703 Sayılı KHK'nin bazı hükümlerini iptal etmesi nedeniyle çeşitli yasal düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı teşkilatının Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği olarak değiştirilmesiyle ilgili olarak Harcırah Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu'na Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ibareleri eklenecek. Ayrıca, spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarıyla ilgili görev ve yetkiler, özel hukuk tüzel kişilerine devredilebilecek veya mal ve hizmet satın alma yoluna gidilebilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda Değişiklikler

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yapılan değişiklikle, çeşitli nedenlerle kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşması halinde personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek.

Askeri Okullar ve Mayın Temizliği Faaliyetleri

Milli Savunma Bakanlığınca gerçekleştirilen insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizliği faaliyetleri kapsamında yurt dışından getirilecek araç, makine, teçhizat ve mayın aramak üzere eğitilmiş hayvanlar gümrük vergilerinden muaf olacak.

Yükseköğretim Kurulu ve Rektör Atamaları

Yükseköğretim Kurulu , Cumhurbaşkanınca seçilen 7 profesör, üst düzey devlet görevlileri veya emeklileri arasından seçilen 7 kişi ve Üniversitelerarası Kurulca seçilip Cumhurbaşkanı tarafından atanan 7 profesörden oluşacak. Toplamda 21 üye bulunacak.

, Cumhurbaşkanınca seçilen 7 profesör, üst düzey devlet görevlileri veya emeklileri arasından seçilen 7 kişi ve Üniversitelerarası Kurulca seçilip Cumhurbaşkanı tarafından atanan 7 profesörden oluşacak. Toplamda bulunacak. Rektörler, devlet ve vakıf üniversitelerine Cumhurbaşkanınca atanacak . Vakıf üniversitelerinde ise mütevelli heyetinin teklifi üzerine atama yapılacak.

. Vakıf üniversitelerinde ise mütevelli heyetinin teklifi üzerine atama yapılacak. Yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı, dolu öğretim elemanı kadrosunun %2'sini geçemeyecek.

Gençlik ve Spor Hizmetleri ile Ekonomik ve Sosyal Konsey

Gençlik ve Spor Bakanlığının yurt dışında yürüteceği program, proje ve faaliyetlerin koordinasyonu için kurulacak ofislerin çalışma usul ve esasları ile personel düzenlemeleri Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Ekonomik ve Sosyal Konsey'in üyeleri ile çalışma usul ve esasları da Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilecek.

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda Değişiklikler

Sendika ile konfederasyonların doğal afet durumunda, üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun %10'unu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapılması amacıyla kamu yararına çalışan dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu kurumlarına ayni ve nakdi yardım yapabilmesi öngörülüyor.

Belediye ve Köylerin Kaldırılması ile İlgili Hükümler

Belediye kurulmasına yönelik işlem dosyası valinin görüşüyle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilecek.

Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerleşim yerlerinde belediye kurulabilecek.

olan yerleşim yerlerinde belediye kurulabilecek. Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüştürülecek .

. Tüzel kişiliği kaldırılan belediye ve köylerdeki planlama süreçleri yeniden düzenlenerek uygulama birliği sağlanacak.

Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi

Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu'nun kapatılması sonrası, bu kurula yapılan atıflar Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya merciye yapılmış sayılacak.

Yüce Divan Yargılamalarına İlişkin Düzenlemeler

Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkındaki Yüce Divan yargılamaları 3 ay içinde tamamlanacak . Gerekirse ilave 3 aylık süre verilecek.

. Gerekirse ilave 3 aylık süre verilecek. 9 Temmuz 2018'den önce görev yapmış Bakanlar Kurulu üyeleri, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan'da yargılanacak.

Kaldırılan Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkan ve üyeleri ile Jandarma Genel Komutanı, 27 Nisan 2017'den önce işledikleri suçlardan dolayı Yüce Divan'da yargılanacak. Bu üyelerin ordu mensubu olmaktan doğan emeklilik hakları saklı kalacak.



