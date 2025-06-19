Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"25/3/2004 tarihli ve 25413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atananlar, atandıkları unvan ve mahalden başka unvan veya mahallere, bu Yönetmelikte sayılan mazeretlere ilişkin atamalar dışında üç yıl görev yapmaları halinde atanma talebinde bulunabilirler. Atanma tarihinden önceki mazerete dayanılarak naklen atanma talebinde bulunulamaz."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Görevde Yükselme Yönetmeliği" ibaresi "28/10/2005 tarihli ve 25980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde yer alan "25/3/2004 tarihli ve 25413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan" ibaresi ile "28/10/2005 tarihli ve 25980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.