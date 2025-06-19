Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/3/2004 tarihli ve 25413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Yönetmelik, Türkiye Adalet Akademisi, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri, Denetimli Serbestlik Müdürlükleri, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri ile icra personelini kapsamaz."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 5- Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Bilgi İşlem Müdürü, Şube Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, İdari İşler Müdürü, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü.

2) Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdür Yardımcısı.

3) Koruma ve Güvenlik Şefi, Koruma ve Güvenlik Amiri, Şef.

b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Eğitim Uzmanı, Araştırmacı, Uzman.

c) Sivil Savunma Hizmetleri Grubu;

1) Sivil Savunma Uzmanı.

ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

d) İdari Hizmetler Grubu;

1) Sayman.

2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Zabıt Katibi, Memur, Satınalma Memuru, Veznedar, Emanet Memuru, Tebligat Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Mübaşir, İşaret Dili Tercümanı.

e) Yardımcı Hizmetler Grubu;

1) Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Aşçı, Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı.

Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Kütüphaneci, Mütercim, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Öğretmen, Eğitim Rehberi, Biyolog, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Pedagog, Sosyolog, Hemşire, Sağlık Memuru, Laborant, Tekniker, Teknik Ressam, Teknisyen, Avukat, Programcı.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8- Görevde yükselme suretiyle atanmada aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır:

A) Genel şartlar şunlardır:

1) Görevde yükselme yazılı sınavının son başvuru tarihinden önceki son üç yıl içerisinde denetim elemanlarınca hakkında zayıf rapor düzenlenmemiş olmak.

2) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak.

3) 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak.

4) Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.

B) Özel şartlar şunlardır:

1) Bilgi işlem müdürü ve mahalli adli sicilde bulunan taşra şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerin; bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak.

b) Adli destek ve mağdur hizmetleri müdür yardımcısı, araştırmacı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı ve uzman kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl; mühendis, çözümleyici, istatistikçi, programcı, sayman, koruma ve güvenlik şefi, koruma ve güvenlik amiri veya şef kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az beş yıl; bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt katibi, memur, satınalma memuru, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, mübaşir, kütüphaneci, mütercim, mimar, öğretmen, eğitim rehberi, biyolog, sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog, sosyolog, hemşire, sağlık memuru, laborant, tekniker, teknisyen, teknik ressam, işaret dili tercümanı ve avukat kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az yedi yıl olmak üzere toplam en az on yıl hizmeti bulunmak.

2) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak.

b) Adli destek ve mağdur hizmetleri müdür yardımcısı, araştırmacı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı ve uzman kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl; mühendis, çözümleyici, istatistikçi, programcı, sayman, koruma ve güvenlik şefi, koruma ve güvenlik amiri veya şef kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az beş yıl; bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt katibi, memur, satınalma memuru, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, mübaşir, kütüphaneci, mütercim, mimar, öğretmen, eğitim rehberi, biyolog, sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog, sosyolog, hemşire, sağlık memuru, laborant, tekniker, teknisyen, teknik ressam, işaret dili tercümanı ve avukat kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az yedi yıl olmak üzere toplam en az on yıl hizmeti bulunmak.

3) Yazı işleri müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak.

b) En az yedi yılı zabıt katibi kadrosunda olmak üzere toplam en az on yıl hizmeti bulunmak.

4) İdari işler müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak.

b) Adli destek ve mağdur hizmetleri müdür yardımcısı, araştırmacı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı ve uzman kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl; mühendis, çözümleyici, istatistikçi, programcı, sayman, koruma ve güvenlik şefi, koruma ve güvenlik amiri veya şef kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az beş yıl; bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt katibi, memur, satınalma memuru, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, mübaşir, kütüphaneci, mütercim, mimar, öğretmen, eğitim rehberi, biyolog, sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog, sosyolog, hemşire, sağlık memuru, laborant, tekniker, teknisyen, teknik ressam, işaret dili tercümanı ve avukat kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az yedi yıl olmak üzere toplam en az on yıl hizmeti bulunmak.

5) Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul ve fakültelerin psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, eğitim programları ve öğretim, sosyal hizmet bölümlerinden veya eğitim fakültelerinden mezun olmak.

b) Adli destek ve mağdur hizmetleri müdür yardımcısı kadrosunda toplam en az iki yıl veya psikolog, pedagog veya sosyal çalışmacı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az yedi yıl olmak üzere toplam en az on yıl hizmeti bulunmak.

6) Adli destek ve mağdur hizmetleri müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerin; psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, eğitim programları ve öğretim, sosyal hizmet bölümlerinden veya eğitim fakültelerinden mezun olmak.

b) Psikolog, pedagog veya sosyal çalışmacı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az dört yıl olmak üzere toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak.

7) Uzman, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı ve araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

b) Mühendis, çözümleyici, istatistikçi, programcı, sayman, koruma ve güvenlik şefi, koruma ve güvenlik amiri veya şef kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl; bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt katibi, memur, satınalma memuru, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, mübaşir, kütüphaneci, mütercim, mimar, öğretmen, eğitim rehberi, biyolog, sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog, sosyolog, hemşire, sağlık memuru, laborant, tekniker, teknisyen, teknik ressam, işaret dili tercümanı ve avukat kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az beş yıl olmak üzere toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak.

8) Şef kadrosuna atanabilmek için;

a) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

b) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt katibi, memur, satınalma memuru, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, mübaşir, kütüphaneci, mütercim, mimar, öğretmen, istatistikçi, programcı, eğitim rehberi, biyolog, sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog, sosyolog, hemşire, sağlık memuru, laborant, tekniker, teknisyen, teknik ressam, işaret dili tercümanı ve avukat kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl olmak üzere toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak.

9) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerin; bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak.

b) Programcı veya istatistikçi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl olmak üzere toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak.

c) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek.

10) Koruma ve güvenlik şefi ve koruma ve güvenlik amiri kadrosuna atanabilmek için;

a) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

b) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda en az üç yıl olmak üzere toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak.

c) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak.

11) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.

b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak.

c) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi ve dağıtıcı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az bir yıl olmak üzere toplam en az iki yıl hizmeti bulunmak.

12) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

b) Hizmetin özelliğine göre 1 Ocak 2016 tarihi öncesi itibarıyla en az (B) sınıfı, 1 Ocak 2016 tarihi sonrası itibarıyla ise en az (D1) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

c) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi ve dağıtıcı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az bir yıl olmak üzere toplam en az iki yıl hizmeti bulunmak.

13) Zabıt katibi kadrosuna atanabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

b) Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği uyarınca yapılacak uygulamalı sınavda başarılı olmak.

c) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi ve dağıtıcı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az bir yıl olmak üzere toplam en az iki yıl hizmeti bulunmak.

14) Memur, sekreter, satınalma memuru, emanet memuru, tebligat memuru, veznedar, mübaşir ve santral memuru kadrosuna atanabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

b) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi ve dağıtıcı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az bir yıl olmak üzere toplam en az iki yıl hizmeti bulunmak.

15) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

b) 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartları taşımak.

c) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi ve dağıtıcı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az bir yıl olmak üzere toplam en az iki yıl hizmeti bulunmak.

16) İşaret dili tercümanı kadrosuna atanabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

b) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçerliliği kabul edilmiş olan Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavından en az 70 puan almış olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı izinli kurslar ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen işaret dili öğretici ve tercüman eğitimi programlarına katılarak kurs bitirme belgesi almış olmak veya Türk İşaret Dili Tercümanlık Sertifikasına sahip olmak.

c) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi ve dağıtıcı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az bir yıl olmak üzere toplam en az iki yıl hizmeti bulunmak."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Atama öncesi veya sonrası herhangi bir nedenle görevi kabul etmekten vazgeçenlerin aynı sınava dayalı olarak atamaları yapılamaz.

Unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 5- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce duyurusu yapılmış görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin iş ve işlemler, duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan hükümlere göre tamamlanır."

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.