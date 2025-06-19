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TBMM Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçim Kararları yayımlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) komisyon üyeliklerine yapılan seçimlerinin sonuçları Resmi Gazete'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Anayasa Komisyonu Başkanlığına AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Adalet Komisyonu Başkanlığına ise AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel getirildi. Milli Savunma Komisyonu'nu AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İçişleri Komisyonu'na ise AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, başkan seçildi..

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 00:07, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 09:02
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TBMM Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçim Kararları yayımlandı

Genel Kurul'un 12 Haziran'daki 96'ncı birleşiminde gerçekleştirilen seçimlerle komisyon başkanlıklarına seçilen milletvekillerinin isimleri belli oldu..

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI SERAP YAZICI ÖZBUDUN OLDU

Buna göre, Anayasa Komisyonu Başkanlığına AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Adalet Komisyonu Başkanlığına ise AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel getirildi. Milli Savunma Komisyonu'nu AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İçişleri Komisyonu'na ise AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, başkan seçildi.

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA FUAT OKTAY SEÇİLDİ

Dışişleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığına ise AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu seçildi.

ÇEVRE KOMİSYONU'NUN YENİ BAŞKANI ENSARİOĞLU OLDU

Çevre Komisyonu'nun yeni başkanı AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu olurken, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nun başkanlığına AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin getirildi. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'na AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na ise AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank başkanlık edecek.

DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA SUNAY KARAMIK GELDİ

Dilekçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Başkanlığına ise AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş seçildi.

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU'NA DERYA YANIK BAŞKAN OLDU

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun başına AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık getirilirken, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığına AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan seçildi.

GÜVENLİK VE İSTİHBARAT KOMİSYONU'NUN BAŞKANI VEYSAL TİPİOĞLU OLDU

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'nun yeni başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu olurken, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığına AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas seçildi.

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