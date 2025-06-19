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İstanbul Fatih'te kan donduran suikast! Araba kullanırken vuruldu

Fatih'te bir kişi ara sokakta araba kullanırken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kurşunun şahsın başına isabet ettiği öğrenilirken zanlılar ise kayıplara karıştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 07:21, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 07:34
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İstanbul Fatih'te kan donduran suikast! Araba kullanırken vuruldu

Olay Fatih ilçesine bağlı Yedikule Mahallesi Şişmanağa Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi 34 DS 3661 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

BAŞINDAN VURUP KAÇTI

Şahıs otomobil içerisinde başına isabet eden kurşunla hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, ara sokaklarda delil aradı. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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