Muğla'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Sismik hareketliliğin devam ettiği Kütahya'da artçılar gece boyu sürerken sabah karşı Malatya ve Muğla'da depremler oldu. AFAD ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı.

MERKEZ ÜSSÜ DATÇA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3,4 olarak duyurdu. Saat 05:38 sularında gerçekleşen sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Depremi hisseden bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

MALATYA BEŞİK GİBİ

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında yer alan Malatya'da peş peşe gelen sarsıntılar dikkat çekti.