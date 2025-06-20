KDK'dan KTÜ'ye Cinsiyet Şartı İçin İlan İptal Tavsiyesi
KDK'dan KTÜ'ye Cinsiyet Şartı İçin İlan İptal Tavsiyesi
Bakan Uraloğlu: Raylı Sistemlere 500 Milyon Liralık Dev Destek Geliyor
Bakan Uraloğlu: Raylı Sistemlere 500 Milyon Liralık Dev Destek Geliyor
Ankara'da Hayvan Derneklerine Dolandırıcılık Operasyonu
Ankara'da Hayvan Derneklerine Dolandırıcılık Operasyonu
Okullarda Karne Heyecanı: 20 Milyon Öğrenci Yaz Tatilinde
Okullarda Karne Heyecanı: 20 Milyon Öğrenci Yaz Tatilinde
Konut Fiyat Endeksi mayısta arttı
Konut Fiyat Endeksi mayısta arttı
Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar Hayatını Kaybetti
Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar Hayatını Kaybetti
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 190 şüpheli yakalandı
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 190 şüpheli yakalandı
Yargıtay ve Danıştay'ın Yeni Üyeleri Belli Oldu
Yargıtay ve Danıştay'ın Yeni Üyeleri Belli Oldu
Benzin ve motorine DEV zam geliyor!
Benzin ve motorine DEV zam geliyor!
Uzmanlar TCMB'nin temmuzda faiz indirimine başlamasını bekliyor
Uzmanlar TCMB'nin temmuzda faiz indirimine başlamasını bekliyor
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
YKS'de ilk oturum yarın düzenlenecek
YKS'de ilk oturum yarın düzenlenecek
Turizmde Sıkı Denetim Dönemi: İşletmelere Ağır Yaptırımlar Geliyor!
Turizmde Sıkı Denetim Dönemi: İşletmelere Ağır Yaptırımlar Geliyor!
DMM'den Turizm Bölgelerindeki 'Dans' Görüntülerine Açıklama
DMM'den Turizm Bölgelerindeki 'Dans' Görüntülerine Açıklama
Uzmanı Açıkladı: Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?
Uzmanı Açıkladı: Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?
Bakan Tekin'den Öğrencilere ve Öğretmenlere Veda Mesajı
Bakan Tekin'den Öğrencilere ve Öğretmenlere Veda Mesajı
QS 2026 Sıralamasında 11 Türk Üniversitesi İlk Binde!
QS 2026 Sıralamasında 11 Türk Üniversitesi İlk Binde!
Kamu İşçileri Zam Pazarlığında TÜRK-İŞ'ten Eylem Kararı!
Kamu İşçileri Zam Pazarlığında TÜRK-İŞ'ten Eylem Kararı!
İBB soruşturmasında 4 şüpheliye etkin pişmanlıktan tahliye
İBB soruşturmasında 4 şüpheliye etkin pişmanlıktan tahliye
Teslim edilen deprem konutu sayısı 250 bini aştı
Teslim edilen deprem konutu sayısı 250 bini aştı
Arslan: İşçiler emeğin korunacağı bir teklifi hak ediyor
Arslan: İşçiler emeğin korunacağı bir teklifi hak ediyor
Bakan Bayraktar'dan İran'dan gaz sevkiyatı açıklaması
Bakan Bayraktar'dan İran'dan gaz sevkiyatı açıklaması
Ekonomistler MB'nin Faiz Kararını Değerlendirdi: Faiz İndirimi Kapıda mı?
Ekonomistler MB'nin Faiz Kararını Değerlendirdi: Faiz İndirimi Kapıda mı?
YKS Sınav Günü Açık Olan Nüfus Müdürlükleri Listesi
YKS Sınav Günü Açık Olan Nüfus Müdürlükleri Listesi
Adana'da Yangın söndürme uçağı düştü! 2 Pilot Yaralı
Adana'da Yangın söndürme uçağı düştü! 2 Pilot Yaralı
Çanakkale'de Rüşvet Operasyonu: İcra Müdürü Tutuklandı
Çanakkale'de Rüşvet Operasyonu: İcra Müdürü Tutuklandı
Merkez Bankası Haziran Ayı Faiz Kararını Açıkladı
Merkez Bankası Haziran Ayı Faiz Kararını Açıkladı
İsrail-İran Gerilimi Sonrası Türkiye'de Sınır Güvenliği Artırıldı
İsrail-İran Gerilimi Sonrası Türkiye'de Sınır Güvenliği Artırıldı
İTO Başkanı: Petrol fiyatları 130 dolara kadar çıkabilir
İTO Başkanı: Petrol fiyatları 130 dolara kadar çıkabilir
Devlet Memurları Konfederasyonu Zam Talebini Açıkladı
Devlet Memurları Konfederasyonu Zam Talebini Açıkladı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Okullarda Karne Heyecanı: 20 Milyon Öğrenci Yaz Tatilinde

Türkiye genelinde 20 milyondan fazla öğrenci karne aldı, yaz tatiline başladı. LGS ve YKS heyecanı ile yeni eğitim yılı hazırlıkları sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 10:53, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 11:45
Yazdır

Türkiye genelinde 20 milyonu aşkın öğrenci için okullarda karne heyecanı yaşandı. Tatil için son zil bugün çaldı ve öğrenciler, karne alarak 3 aylık yaz tatiline girdi. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, son ders zilinin ardından karnelerini aldı ve yaz tatiline başladı. 9 Eylül 2024'te ders başı yapan öğrenciler ve öğretmenler, yoğun bir eğitim döneminin ardından dinlenme fırsatı bulacaklar.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

  • Birinci dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024
  • İkinci dönem ara tatili: 31 Mart-4 Nisan
  • İkinci dönem başlangıcı: 3 Şubat

Öğrenciler, eğitim öğretimin yorgunluğunu son ders zilinin ardından atacak. Bu yıl ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan ve okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde hayata geçirilen yeni müfredatın ilk yılı da tamamlandı.

Sınavlar ve Sonuçlar

  • LGS Sonuçları: Ortaokul son sınıf öğrencileri, 15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının sonuçlarını 11 Temmuz'da öğrenecek.
  • YKS: Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 21-22 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. Birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran'da yapılacak.

Öğretmenlerin Seminer Programı

Öğretmenler, 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'na 23-27 Haziran tarihlerinde istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabilecek ve 30 Haziran'da idari izinli sayılacak.

Okullar Ne Zaman Açılacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için 8 Eylül'de dersbaşı yapılacak.

Zanaat Atölyelerinde Mesleki Eğitim Fırsatı

MEB, "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında 81 ilde hayata geçirilen zanaat atölyelerinde temel meslek becerilerini keşfetmek isteyen öğrenciler için kurslar açacak. Ortaokul 7. sınıftan itibaren tüm sınıf seviyesindeki öğrencilerin meslek liselerinde ücretsiz katılabileceği uygulamada aşağıdaki alanlarda eğitim verilecek:

  • Metal Teknolojileri
  • Elektrik-Elektronik Teknolojisi
  • Bilişim Teknolojileri
  • Mobilya ve İç Mekan Tasarımları
  • Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
  • Yiyecek ve İçecek Hizmetleri
  • Toplamda 12 alan ve 147 modül

Eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler, "e-kurs.meb.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecekler.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber