Okullarda Karne Heyecanı: 20 Milyon Öğrenci Yaz Tatilinde

Türkiye genelinde 20 milyonu aşkın öğrenci için okullarda karne heyecanı yaşandı. Tatil için son zil bugün çaldı ve öğrenciler, karne alarak 3 aylık yaz tatiline girdi. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, son ders zilinin ardından karnelerini aldı ve yaz tatiline başladı. 9 Eylül 2024'te ders başı yapan öğrenciler ve öğretmenler, yoğun bir eğitim döneminin ardından dinlenme fırsatı bulacaklar.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

Birinci dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024

11-15 Kasım 2024 İkinci dönem ara tatili: 31 Mart-4 Nisan

31 Mart-4 Nisan İkinci dönem başlangıcı: 3 Şubat

Öğrenciler, eğitim öğretimin yorgunluğunu son ders zilinin ardından atacak. Bu yıl ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan ve okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde hayata geçirilen yeni müfredatın ilk yılı da tamamlandı.

Sınavlar ve Sonuçlar

LGS Sonuçları: Ortaokul son sınıf öğrencileri, 15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının sonuçlarını 11 Temmuz 'da öğrenecek.

Ortaokul son sınıf öğrencileri, 15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının sonuçlarını 'da öğrenecek. YKS: Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 21-22 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. Birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran'da yapılacak.

Öğretmenlerin Seminer Programı

Öğretmenler, 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'na 23-27 Haziran tarihlerinde istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabilecek ve 30 Haziran'da idari izinli sayılacak.

Okullar Ne Zaman Açılacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için 8 Eylül'de dersbaşı yapılacak.

Zanaat Atölyelerinde Mesleki Eğitim Fırsatı

MEB, "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında 81 ilde hayata geçirilen zanaat atölyelerinde temel meslek becerilerini keşfetmek isteyen öğrenciler için kurslar açacak. Ortaokul 7. sınıftan itibaren tüm sınıf seviyesindeki öğrencilerin meslek liselerinde ücretsiz katılabileceği uygulamada aşağıdaki alanlarda eğitim verilecek:

Metal Teknolojileri

Elektrik-Elektronik Teknolojisi

Bilişim Teknolojileri

Mobilya ve İç Mekan Tasarımları

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri

Toplamda 12 alan ve 147 modül

Eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler, "e-kurs.meb.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecekler.



