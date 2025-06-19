Antalya'da Narkokapan Operasyonu: 104 Şüpheli Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen "Narkokapan-Antalya" operasyonunda 104 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonun hedefinin, özellikle gençlere musallat olan ve mahalle ile sokak aralarında uyuşturucu madde satan, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları olduğu belirtildi. Hazırlıkları 4 ay süren operasyonda gözaltına alınan 107 torbacıdan 104'ü tutuklandı, 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Operasyonun Detayları

Antalya'nın Manavgat, Alanya, Kaş, Finike, Elmalı, Korkuteli ve Serik ilçelerinde Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri dahil olmak üzere, 645 jandarma personeli ve 5 özel eğitimli narkotik köpeği ile operasyonlar düzenlendi. Saha çalışmaları ve analizler büyük bir titizlikle gerçekleştirildi, şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler delillendirildi.

Operasyonun Amacı ve Mesajı

Gençlerin hayatını çalmaya cüret eden zehir tacirlerine , net bir şekilde gösterildi: "Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır."

, net bir şekilde gösterildi: "Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır." Gençlere dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

Yerlikaya, operasyonları düzenleyenleri tebrik ederek, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle, ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



