İzmit-Büyükada vapur seferleri düzenlenecek
İzmit-Büyükada vapur seferleri düzenlenecek
Deprem Bölgesinde 250 Bin Konut Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor
Deprem Bölgesinde 250 Bin Konut Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor
Adalet Bakanlığı'ndan memur nakillerine 3 yıl şartı
Adalet Bakanlığı'ndan memur nakillerine 3 yıl şartı
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
46 ilin ihracatı yılın ilk 5 ayında arttı
46 ilin ihracatı yılın ilk 5 ayında arttı
Yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın karne alacak
Yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın karne alacak
İran, İsrail'e yeni bir füze dalgası başlattı
İran, İsrail'e yeni bir füze dalgası başlattı
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bölge Bölge Hava Durumu
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bölge Bölge Hava Durumu
Muğla'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu
Muğla'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu
Belediyelerden Üniversitelere Değişiklikler İçeren Teklif Kabul Edildi
Belediyelerden Üniversitelere Değişiklikler İçeren Teklif Kabul Edildi
DMM'den Özel'in 'Adalet Bakanlığı lojmanı' iddialarına açıklama
DMM'den Özel'in 'Adalet Bakanlığı lojmanı' iddialarına açıklama
Bir ilde daha LGS iddiası: Yer karışıklığı ve yanlış kitapçık mağduriyeti
Bir ilde daha LGS iddiası: Yer karışıklığı ve yanlış kitapçık mağduriyeti
Öğretmenlerin İl İçi Sıraya Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin İl İçi Sıraya Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı
Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav rehberi yayımlandı
Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav rehberi yayımlandı
YKS Sınavı Öncesi Uzman Tavsiyeleri
YKS Sınavı Öncesi Uzman Tavsiyeleri
Bakanlık, Vergi Affı İddialarına Son Noktayı Koydu!
Bakanlık, Vergi Affı İddialarına Son Noktayı Koydu!
Sağlık Müdürlüğü'nden Yedikule Hastanesi'ndeki Soruşturmaya Açıklama
Sağlık Müdürlüğü'nden Yedikule Hastanesi'ndeki Soruşturmaya Açıklama
İmamoğlu Hakkında Hazırlanan MASAK Raporu Ortaya Çıktı
İmamoğlu Hakkında Hazırlanan MASAK Raporu Ortaya Çıktı
Bakan Yerlikaya'dan Tepki Çeken 'Dans' Görüntülerine Açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Tepki Çeken 'Dans' Görüntülerine Açıklama
Aile Sağlığı Merkezlerinden Rapor Almada Yeni Dönem
Aile Sağlığı Merkezlerinden Rapor Almada Yeni Dönem
İran Sınırına Giden Bakan Güler: 60 Bin Asker Görevde
İran Sınırına Giden Bakan Güler: 60 Bin Asker Görevde
Yeni ÖTV Düzenlemesi Otomobil Fiyatlarını Nasıl Etkileyecek?
Yeni ÖTV Düzenlemesi Otomobil Fiyatlarını Nasıl Etkileyecek?
e-Nabız'a Güncelleme: İşte Yeni Gelen Özellikler!
e-Nabız'a Güncelleme: İşte Yeni Gelen Özellikler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması
Sağlık Alanında Yeni Kanun Teklifi: Özel Tesislere Düzenleme
Sağlık Alanında Yeni Kanun Teklifi: Özel Tesislere Düzenleme
Enerji Bakanı: Doğal Gazda Destek Programı Devam Edecek
Enerji Bakanı: Doğal Gazda Destek Programı Devam Edecek
Aile Hukukunda Arabuluculuk ve Yeni Düzenlemeler Geliyor
Aile Hukukunda Arabuluculuk ve Yeni Düzenlemeler Geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail haydutluk sahasını genişletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail haydutluk sahasını genişletti
Bakan Tekin: Geleneksel çocuk oyunlarımızla ilgili bir süreç başlattık
Bakan Tekin: Geleneksel çocuk oyunlarımızla ilgili bir süreç başlattık
Şimşek: Hürmüz boğazı kapanırsa enflasyon ve kur üzerinde baskı oluşabilir
Şimşek: Hürmüz boğazı kapanırsa enflasyon ve kur üzerinde baskı oluşabilir
Ana sayfaHaberler Ekonomi

46 ilin ihracatı yılın ilk 5 ayında arttı

Türkiye'de ocak-mayıs döneminde 18 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıktı, 46 ilde ihracat artışı gerçekleşti. İstanbul, geçen ay 5 milyar 212 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 08:46, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 09:45
Yazdır
46 ilin ihracatı yılın ilk 5 ayında arttı

Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre İstanbul, geçen ay 5 milyar 212 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azaldı.

İstanbul'u, 3 milyar 403 milyon dolar ve yüzde 25 artışla Kocaeli, 2 milyar 124 milyon dolar ve yüzde 10,2 azalışla İzmir takip etti.

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 975 milyon 611 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 516 milyon 959 bin dolarla kazanlar, makineler ve 490 milyon 28 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuar izledi.

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları 1 milyar 448 milyon 60 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslı 260 milyon 807 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar, 207 milyon 708 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar takip etti.

İzmir'in ihracatında mineral yakıtlar, mineral yağlar 510 milyon 951 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından 201 milyon 428 bin dolarla kazanlar, makineler, 192 milyon 154 bin dolarla demir ve çelik geldi.

İlk üç ilin en fazla ihracat yaptığı ülkeler

İstanbul'un ihracatında 397 milyon 733 bin dolarla Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 297 milyon 519 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 289 milyon 370 bin dolarla İngiltere izledi.

Kocaeli, en fazla ihracatı 355 milyon 213 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. Bu ülkenin ardından 349 milyon 693 bin dolarla Almanya ve 221 milyon 748 bin dolarla İspanya sıralandı.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 211 milyon 660 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 161 milyon 609 bin dolarla Romanya ve 152 milyon 945 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri takip etti.

Buna göre, ocak-mayıs döneminde 18 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 46 il de ihracatını artırdı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber