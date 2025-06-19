İzmit-Büyükada vapur seferleri düzenlenecek
İzmit-Büyükada vapur seferleri düzenlenecek
Deprem Bölgesinde 250 Bin Konut Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor
Deprem Bölgesinde 250 Bin Konut Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor
Adalet Bakanlığı'ndan memur nakillerine 3 yıl şartı
Adalet Bakanlığı'ndan memur nakillerine 3 yıl şartı
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
46 ilin ihracatı yılın ilk 5 ayında arttı
46 ilin ihracatı yılın ilk 5 ayında arttı
Yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın karne alacak
Yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın karne alacak
İran, İsrail'e yeni bir füze dalgası başlattı
İran, İsrail'e yeni bir füze dalgası başlattı
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bölge Bölge Hava Durumu
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bölge Bölge Hava Durumu
Muğla'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu
Muğla'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu
Belediyelerden Üniversitelere Değişiklikler İçeren Teklif Kabul Edildi
Belediyelerden Üniversitelere Değişiklikler İçeren Teklif Kabul Edildi
DMM'den Özel'in 'Adalet Bakanlığı lojmanı' iddialarına açıklama
DMM'den Özel'in 'Adalet Bakanlığı lojmanı' iddialarına açıklama
Bir ilde daha LGS iddiası: Yer karışıklığı ve yanlış kitapçık mağduriyeti
Bir ilde daha LGS iddiası: Yer karışıklığı ve yanlış kitapçık mağduriyeti
Öğretmenlerin İl İçi Sıraya Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin İl İçi Sıraya Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı
Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav rehberi yayımlandı
Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav rehberi yayımlandı
YKS Sınavı Öncesi Uzman Tavsiyeleri
YKS Sınavı Öncesi Uzman Tavsiyeleri
Bakanlık, Vergi Affı İddialarına Son Noktayı Koydu!
Bakanlık, Vergi Affı İddialarına Son Noktayı Koydu!
Sağlık Müdürlüğü'nden Yedikule Hastanesi'ndeki Soruşturmaya Açıklama
Sağlık Müdürlüğü'nden Yedikule Hastanesi'ndeki Soruşturmaya Açıklama
İmamoğlu Hakkında Hazırlanan MASAK Raporu Ortaya Çıktı
İmamoğlu Hakkında Hazırlanan MASAK Raporu Ortaya Çıktı
Bakan Yerlikaya'dan Tepki Çeken 'Dans' Görüntülerine Açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Tepki Çeken 'Dans' Görüntülerine Açıklama
Aile Sağlığı Merkezlerinden Rapor Almada Yeni Dönem
Aile Sağlığı Merkezlerinden Rapor Almada Yeni Dönem
İran Sınırına Giden Bakan Güler: 60 Bin Asker Görevde
İran Sınırına Giden Bakan Güler: 60 Bin Asker Görevde
Yeni ÖTV Düzenlemesi Otomobil Fiyatlarını Nasıl Etkileyecek?
Yeni ÖTV Düzenlemesi Otomobil Fiyatlarını Nasıl Etkileyecek?
e-Nabız'a Güncelleme: İşte Yeni Gelen Özellikler!
e-Nabız'a Güncelleme: İşte Yeni Gelen Özellikler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması
Sağlık Alanında Yeni Kanun Teklifi: Özel Tesislere Düzenleme
Sağlık Alanında Yeni Kanun Teklifi: Özel Tesislere Düzenleme
Enerji Bakanı: Doğal Gazda Destek Programı Devam Edecek
Enerji Bakanı: Doğal Gazda Destek Programı Devam Edecek
Aile Hukukunda Arabuluculuk ve Yeni Düzenlemeler Geliyor
Aile Hukukunda Arabuluculuk ve Yeni Düzenlemeler Geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail haydutluk sahasını genişletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail haydutluk sahasını genişletti
Bakan Tekin: Geleneksel çocuk oyunlarımızla ilgili bir süreç başlattık
Bakan Tekin: Geleneksel çocuk oyunlarımızla ilgili bir süreç başlattık
Şimşek: Hürmüz boğazı kapanırsa enflasyon ve kur üzerinde baskı oluşabilir
Şimşek: Hürmüz boğazı kapanırsa enflasyon ve kur üzerinde baskı oluşabilir
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Adalet Bakanlığı'ndan memur nakillerine 3 yıl şartı

Adalet Bakanlığında, görevde yükselen personel, 3 yıl dolmadan tayin isteyemeyecek; mazeret varsa bile yeni ortaya çıkmış olmalı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 09:20, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 09:24
Yazdır
Adalet Bakanlığı'ndan memur nakillerine 3 yıl şartı

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, görevde yükselme yoluyla atanan personelin nakil taleplerine yeni kısıtlamalar getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre, görevde yükselerek bir unvana atanan memurlar, en az 3 yıl aynı yerde çalışmadıkça başka bir yere atanamayacak.

Yeni düzenleme, mazeret atamalarına da sınırlama getiriyor. Buna göre, görevde yükselme suretiyle ataması yapılan memurun mazeret durumundan dolayı 3 yıl içerisinde nakil isteyebilmesi için mazeretin atanma tarihinden sonra ortaya çıkması şartı aranacak. Öncesine ait mazeretler dikkate alınmayacak.

Yönetmeliğe eklenen madde şu şekilde:
"Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atananlar, atandıkları unvan ve mahalden başka unvan veya mahallere, bu Yönetmelikte sayılan mazeretlere ilişkin atamalar dışında üç yıl görev yapmaları halinde atanma talebinde bulunabilirler. Atanma tarihinden önceki mazerete dayanılarak naklen atanma talebinde bulunulamaz."

Söz konusu değişiklikle birlikte, personel sirkülasyonunun azaltılması ve görev istikrarının sağlanması amaçlanıyor. Bakanlık yetkilileri, değişikliğin kamu hizmetinde verimlilik ve süreklilik açısından önemli olduğunu vurguluyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber