Bakan Şimşek, yurt dışından ödül alan VİMER'i ziyaret etti

İzmit-Büyükada vapur seferleri düzenlenecek
İzmit-Büyükada vapur seferleri düzenlenecek
Deprem Bölgesinde 250 Bin Konut Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor
Deprem Bölgesinde 250 Bin Konut Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor
Adalet Bakanlığı'ndan memur nakillerine 3 yıl şartı
Adalet Bakanlığı'ndan memur nakillerine 3 yıl şartı
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
46 ilin ihracatı yılın ilk 5 ayında arttı
46 ilin ihracatı yılın ilk 5 ayında arttı
Yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın karne alacak
Yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın karne alacak
İran, İsrail'e yeni bir füze dalgası başlattı
İran, İsrail'e yeni bir füze dalgası başlattı
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bölge Bölge Hava Durumu
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bölge Bölge Hava Durumu
Muğla'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu
Muğla'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu
Belediyelerden Üniversitelere Değişiklikler İçeren Teklif Kabul Edildi
Belediyelerden Üniversitelere Değişiklikler İçeren Teklif Kabul Edildi
DMM'den Özel'in 'Adalet Bakanlığı lojmanı' iddialarına açıklama
DMM'den Özel'in 'Adalet Bakanlığı lojmanı' iddialarına açıklama
Bir ilde daha LGS iddiası: Yer karışıklığı ve yanlış kitapçık mağduriyeti
Bir ilde daha LGS iddiası: Yer karışıklığı ve yanlış kitapçık mağduriyeti
Öğretmenlerin İl İçi Sıraya Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin İl İçi Sıraya Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı
Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav rehberi yayımlandı
Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav rehberi yayımlandı
YKS Sınavı Öncesi Uzman Tavsiyeleri
YKS Sınavı Öncesi Uzman Tavsiyeleri
Bakanlık, Vergi Affı İddialarına Son Noktayı Koydu!
Bakanlık, Vergi Affı İddialarına Son Noktayı Koydu!
Sağlık Müdürlüğü'nden Yedikule Hastanesi'ndeki Soruşturmaya Açıklama
Sağlık Müdürlüğü'nden Yedikule Hastanesi'ndeki Soruşturmaya Açıklama
İmamoğlu Hakkında Hazırlanan MASAK Raporu Ortaya Çıktı
İmamoğlu Hakkında Hazırlanan MASAK Raporu Ortaya Çıktı
Bakan Yerlikaya'dan Tepki Çeken 'Dans' Görüntülerine Açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Tepki Çeken 'Dans' Görüntülerine Açıklama
Aile Sağlığı Merkezlerinden Rapor Almada Yeni Dönem
Aile Sağlığı Merkezlerinden Rapor Almada Yeni Dönem
İran Sınırına Giden Bakan Güler: 60 Bin Asker Görevde
İran Sınırına Giden Bakan Güler: 60 Bin Asker Görevde
Yeni ÖTV Düzenlemesi Otomobil Fiyatlarını Nasıl Etkileyecek?
Yeni ÖTV Düzenlemesi Otomobil Fiyatlarını Nasıl Etkileyecek?
e-Nabız'a Güncelleme: İşte Yeni Gelen Özellikler!
e-Nabız'a Güncelleme: İşte Yeni Gelen Özellikler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması
Sağlık Alanında Yeni Kanun Teklifi: Özel Tesislere Düzenleme
Sağlık Alanında Yeni Kanun Teklifi: Özel Tesislere Düzenleme
Enerji Bakanı: Doğal Gazda Destek Programı Devam Edecek
Enerji Bakanı: Doğal Gazda Destek Programı Devam Edecek
Aile Hukukunda Arabuluculuk ve Yeni Düzenlemeler Geliyor
Aile Hukukunda Arabuluculuk ve Yeni Düzenlemeler Geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail haydutluk sahasını genişletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail haydutluk sahasını genişletti
Bakan Tekin: Geleneksel çocuk oyunlarımızla ilgili bir süreç başlattık
Bakan Tekin: Geleneksel çocuk oyunlarımızla ilgili bir süreç başlattık
Şimşek: Hürmüz boğazı kapanırsa enflasyon ve kur üzerinde baskı oluşabilir
Şimşek: Hürmüz boğazı kapanırsa enflasyon ve kur üzerinde baskı oluşabilir
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Şimşek, yurt dışından ödül alan VİMER'i ziyaret etti

Vergi İletişim Merkezi (VİMER), çağrı merkezi ve müşteri deneyimi alanında dünyanın en büyük topluluklarından biri olan Contact Center World'ün düzenlediği ödül programında 'En İyi Kamu Hizmeti' kategorisinde ikinci oldu. VİMER, yapay zeka destekli dijital asistan ve mükellef odaklı hizmetleriyle öne çıkıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 09:36, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 09:37
Yazdır
Bakan Şimşek, yurt dışından ödül alan VİMER'i ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Küresel En İyi Performans Gösterenler Ödülleri"nin bölgesel finalinde, "En İyi Kamu Hizmeti" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görülen Vergi İletişim Merkezi'ni (VİMER) ziyaret etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Şimşek'in ziyaretine ilişkin detaylara yer verildi. VİMER, çağrı merkezi ve müşteri deneyimi alanında faaliyet gösteren dünyanın en büyük profesyonel topluluklarından biri olarak gösterilen Contact Center World tarafından düzenlenen ödüllerde yarıştı. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesel Finali'nde "En İyi Kamu Hizmeti" kategorisinde gümüş madalya ile ödüllendirilen VİMER, Aralık 2025'te Atina'da yapılacak Dünya Çağrı Merkezleri Yarışması'na katılmaya hak kazandı.

VİMER'in Faaliyetleri ve Hizmetleri

VİMER, mükelleflere telefonla vergi mevzuatı konusunda danışmanlık hizmeti vermek amacıyla 2007'de kuruldu. Sonraki yıllarda vergi kayıp kaçağı konusunda ihbar bildirimlerini alma, borç sorgulama ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın elektronik uygulamaları konusunda danışmanlık verme hizmetlerini ekleyerek mükellef odaklı kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Ayrıca, gelir vergisi beyan döneminde 60 yaş ve üstü, engelli veya hasta olan mükelleflerin beyannamelerinin ikametlerinde alınabilmesi için randevu talebi oluşturulmasına da olanak sağlıyor.

Yapay Zeka Destekli Hizmetler

Merkez, GİB'in internet adresi (gib.gov.tr) üzerinden yapay zeka destekli Dijital Vergi Asistanı (GİBİ) uygulamasıyla gelen soruları cevaplama ve yönlendirme hizmetleri sunuyor. Ayrıca, yapay zeka destekli çağrı cevaplama hizmeti ile vergi dairesi iş ve işlemlerinde aktif işlem yapmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ödül Programı ve Değerlendirme Süreci

  • Contact Center World, 200'den fazla ülkede faaliyet göstererek sektörün gelişimine küresel ölçekte katkı sağlıyor.
  • Her yıl düzenlenen ödüller, çağrı merkezi ve müşteri deneyimi alanındaki en iyi uygulamaları teşvik ederek kurumları, yöneticileri ve ekipleri uluslararası alanda tanıtma ve ödüllendirme amacı taşıyor.
  • Bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen ödül programına, Türkiye dahil 83 ülkeden 2 bin 500'den fazla başvuru yapıldı.
  • Başvurular, jüri tarafından özgünlük, etkili uygulama, sonuçlar ve sürdürülebilirlik gibi kriterlere göre değerlendirildi.
  • VİMER, değerlendirme sonucu en iyi kamu hizmetleri arasında ikinci oldu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber