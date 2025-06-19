Bakan Şimşek, yurt dışından ödül alan VİMER'i ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Küresel En İyi Performans Gösterenler Ödülleri"nin bölgesel finalinde, "En İyi Kamu Hizmeti" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görülen Vergi İletişim Merkezi'ni (VİMER) ziyaret etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Şimşek'in ziyaretine ilişkin detaylara yer verildi. VİMER, çağrı merkezi ve müşteri deneyimi alanında faaliyet gösteren dünyanın en büyük profesyonel topluluklarından biri olarak gösterilen Contact Center World tarafından düzenlenen ödüllerde yarıştı. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesel Finali'nde "En İyi Kamu Hizmeti" kategorisinde gümüş madalya ile ödüllendirilen VİMER, Aralık 2025'te Atina'da yapılacak Dünya Çağrı Merkezleri Yarışması'na katılmaya hak kazandı.

VİMER'in Faaliyetleri ve Hizmetleri

VİMER, mükelleflere telefonla vergi mevzuatı konusunda danışmanlık hizmeti vermek amacıyla 2007'de kuruldu. Sonraki yıllarda vergi kayıp kaçağı konusunda ihbar bildirimlerini alma, borç sorgulama ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın elektronik uygulamaları konusunda danışmanlık verme hizmetlerini ekleyerek mükellef odaklı kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Ayrıca, gelir vergisi beyan döneminde 60 yaş ve üstü, engelli veya hasta olan mükelleflerin beyannamelerinin ikametlerinde alınabilmesi için randevu talebi oluşturulmasına da olanak sağlıyor.

Yapay Zeka Destekli Hizmetler

Merkez, GİB'in internet adresi (gib.gov.tr) üzerinden yapay zeka destekli Dijital Vergi Asistanı (GİBİ) uygulamasıyla gelen soruları cevaplama ve yönlendirme hizmetleri sunuyor. Ayrıca, yapay zeka destekli çağrı cevaplama hizmeti ile vergi dairesi iş ve işlemlerinde aktif işlem yapmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ödül Programı ve Değerlendirme Süreci

Contact Center World , 200'den fazla ülkede faaliyet göstererek sektörün gelişimine küresel ölçekte katkı sağlıyor.

, 200'den fazla ülkede faaliyet göstererek sektörün gelişimine küresel ölçekte katkı sağlıyor. Her yıl düzenlenen ödüller, çağrı merkezi ve müşteri deneyimi alanındaki en iyi uygulamaları teşvik ederek kurumları, yöneticileri ve ekipleri uluslararası alanda tanıtma ve ödüllendirme amacı taşıyor.

Bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen ödül programına, Türkiye dahil 83 ülkeden 2 bin 500'den fazla başvuru yapıldı.

Başvurular, jüri tarafından özgünlük, etkili uygulama, sonuçlar ve sürdürülebilirlik gibi kriterlere göre değerlendirildi.

VİMER, değerlendirme sonucu en iyi kamu hizmetleri arasında ikinci oldu.



