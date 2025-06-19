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Deprem Bölgesinde 250 Bin Konut Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor

Deprem bölgesinde devletin öncülüğünde başlatılan konut seferberliğiyle, 250 bin yeni konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 09:59, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 10:00
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Deprem Bölgesinde 250 Bin Konut Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 250 bininci konutun anahtarlarının bugün Kahramanmaraş'ta hak sahibi vatandaşlara teslim edileceğini belirterek, "Asrın felaketi sonrasında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devlet ve millet el ele, deprem bölgesinde hayatı yeniden inşa ediyor" dedi. Bu önemli gelişme, deprem bölgesindeki vatandaşların yaşamlarının normale dönmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin yaralarını hızla saran büyük afet konut seferberliğinde, 250 bininci konutun anahtarlarının bugün Kahramanmaraş'ta hak sahiplerine teslim edileceğini aktardı.

Yeni Konut ve İş Yeri Teslimatı

  • 206 bin 97 konut
  • 4 bin 838 iş yeri
  • 39 bin 701 köy evi

Böylece toplamda 250 bin 636 yeni yuva ve iş yeri hak sahiplerine teslim edilecek. Altun, "Asrın felaketi sonrasında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devlet ve millet el ele, deprem bölgesinde hayatı yeniden inşa ediyor, aziz milletimize verdiğimiz sözleri birer birer yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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