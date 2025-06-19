Deprem Bölgesinde 250 Bin Konut Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 250 bininci konutun anahtarlarının bugün Kahramanmaraş'ta hak sahibi vatandaşlara teslim edileceğini belirterek, "Asrın felaketi sonrasında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devlet ve millet el ele, deprem bölgesinde hayatı yeniden inşa ediyor" dedi. Bu önemli gelişme, deprem bölgesindeki vatandaşların yaşamlarının normale dönmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin yaralarını hızla saran büyük afet konut seferberliğinde, 250 bininci konutun anahtarlarının bugün Kahramanmaraş'ta hak sahiplerine teslim edileceğini aktardı.

Yeni Konut ve İş Yeri Teslimatı

206 bin 97 konut

4 bin 838 iş yeri

39 bin 701 köy evi

Böylece toplamda 250 bin 636 yeni yuva ve iş yeri hak sahiplerine teslim edilecek. Altun, "Asrın felaketi sonrasında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devlet ve millet el ele, deprem bölgesinde hayatı yeniden inşa ediyor, aziz milletimize verdiğimiz sözleri birer birer yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.