PTT'nin KEP Hizmetiyle Dijital Belgeler Güvence Altında

PTT, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmetiyle vatandaşların dijital ortamdaki belge ve işlemlerini güvence altına alırken, son dört yılda 600 binden fazla KEP hesabı oluşturuldu ve 156 milyondan fazla ileti gönderildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, teknolojiyle entegre ettiği hizmetleriyle vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

KEP Sistemi Nedir?

Elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda yazışmaların güvenli şekilde gerçekleştirilmesini mümkün kılan KEP sistemi, resmi yazışmalardan sözleşmelere, elektronik fatura işlemlerinden hukuki bildirimlere kadar birçok alanda kullanıcılara kolaylık sağlıyor.

KEP Sisteminin Avantajları

İletilen elektronik postaların resmi ve yasal geçerliliğe sahip olması

Gönderici, alıcı, tarih ve içerik bilgilerinin değiştirilemez şekilde kayıt altına alınması

Kağıt kullanımını azaltarak çevre dostu bir iletişim olanağı sunması

Fiziksel belge gönderim maliyetlerini ve zaman kaybını en aza indirmesi

Son 4 Yılda Elde Edilen Başarılar

KEP hizmeti ile vatandaşların dijital ortamdaki belge ve işlemleri güvence altına alınırken, son dört yıl içerisinde 600 binden fazla KEP hesabı oluşturuldu ve 156 milyondan fazla ileti gönderildi. Bu gelişmeler, dijitalleşme sürecinde önemli bir adım olarak öne çıkıyor.



