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İzmit-Büyükada vapur seferleri düzenlenecek

İzmit-Büyükada vapur seferleri, 22 Haziran'da başlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 10:43, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 10:43
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İzmit-Büyükada vapur seferleri düzenlenecek

Seferler 22 Haziran-21 Eylül tarihlerinde pazar günleri gerçekleşecek.

İzmit, Değirmendere ve Karamürsel çıkışlı turların tam bileti 350, öğrenci tarifesi de 225 lira olacak.

Darıca ilçesi çıkışlı seferlerde tam bilet 260, öğrenci tarifesi ise 200 lira olarak uygulanacak.

Yolculuk için İzmit'ten saat 08.30'da, Değirmendere'den saat 09.15'te, Karamürsel'den saat 10.00'da ve Darıca'dan da saat 11.15'te hareket edilecek.

İzmit Körfezi'ndeki mehtap turları ise 21 Haziran-20 Eylül tarihlerinde her cumartesi gerçekleştirilecek.

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