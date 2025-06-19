İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu İstanbul'da yapılacak

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İran ile İsrail arasındaki çatışmanın ortaya çıkardığı kritik dönemde gerçekleştirilecek toplantıya katılmak üzere 40'tan fazla dışişleri bakanının İstanbul'a geleceği öngörülüyor.

Fidan'ın ev sahipliğinde, 21-22 Haziran'da "Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı" temasıyla İstanbul'da düzenlenecek İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumuna daha önceki toplantılara kıyasla rekor sayıda üst düzey katılım söz konusu.

Toplantıda İİT üyesi 57 ülkenin yanı sıra Teşkilata bağlı kuruluşlar, gözlemci ülkeler ve diğer uluslararası teşkilatlardan 1000 civarında katılımcının yer alması bekleniyor.

Fidan, bir önceki DBK Dönem Başkanı Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella'dan toplantının başkanlığını devralarak açılış konuşmasını yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da toplantıya katılarak hitapta bulunması öngörülüyor.

Toplantı kapsamında İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ele alınacağı özel oturum da düzenlenecek.

Toplantı öncesinde, son gelişmeleri ele almak üzere Arap Ligi'nin olağanüstü toplantı yapması konusunda Arap Ligi üyesi ülkelerin girişimleri de sürüyor. Ayrıca, toplantı marjında Cammu Keşmir ve Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) konulu İİT Temas Grubu toplantıları da düzenlenecek.

Toplantının sonunda İstanbul Bildirisi ile başta Gazze ve Filistin konulu olmak üzere İİT gündeminde yer alan karar tasarılarının onaylanması öngörülüyor.

İİT 51. DBK Toplantısı

51. DBK toplantısında Konsey Dönem Başkanlığını bir yıllığına devralacak Türkiye, daha önce 1976, 1991 ve 2004'te düzenlenen DBK toplantılarına ev sahipliği yaptı.

Toplantıda İsrail'in Gazze'de devam eden katliamları neticesinde son durum, insani ve fiziki altyapının yeniden imarı çabaları, iki devletli çözümün hayata geçirilmesine yönelik adımlar, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırıların küresel, bölgesel güvenlik ve istikrara etkileri ve Müslüman toplumları etkileyen sınamalarda işbirliğinin artırılması hususları ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın toplantıdaki hitabında Türkiye'nin dönem başkanlığı süresince Filistin meselesi başta olmak üzere, İslam dünyasının karşı karşıya bulunduğu sınamaları öncelikli gündem maddeleri olarak izlemeyi sürdüreceğini, ayrıca İİT üyelerinin ve Teşkilatın kapasite ve imkanlarının geliştirilmesi için çaba göstereceğini ifade etmesi bekleniyor.

Fidan'ın ayrıca, İsrail'in bölgedeki yıkıcı saldırılarının gittikçe yayıldığını, Gazze, Lübnan, Suriye ve Yemen'in ardından İran'a saldırdığını, Türkiye'nin İran ile İsrail arasındaki gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek için atılacak her türlü adımı desteklemeyi sürdüreceğini kaydetmesinin yanı sıra İİT ülkelerinin, İsrail'in istikrarsızlaştırıcı eylemlerine karşı birleşmeleri ve ortak hareket etmeleri gerektiğini vurgulaması öngörülüyor.

Filistin sorununun bölgedeki tüm çatışmaların temel nedeni olduğu düşüncesinden hareketle Türkiye'nin iki devletli çözümün, İsrail-Filistin çatışmasının adil ve kalıcı şekilde çözülmesi için tek yol olduğuna inandığını yineleyeceği tahmin edilen Fidan'ın, Filistin Davası ve Kudüs'ün sahiplenilmesinin İİT'in varlık sebebi olduğuna atıfla Filistin meselesinin İİT'nin birinci gündem maddesi olmayı sürdüreceğinin altını çizmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın İİT ülkelerinin istikrarlı ve müreffeh Suriye için birlikte çalışmaları, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini desteklemeyi sürdürürken ülkenin ekonomisini yeniden ayağa kaldırmaya da odaklanılması gerektiğini belirtmesi ve KKTC'nin İİT'nin gözlemci üyesi olması gerçeğinin Kıbrıs Adası'nda iki halk ve iki devletin var olduğunu bir kez daha teyit ettiğinin altını çizmesi öngörülüyor.

Tüm Müslüman ülkeleri Kıbrıs Türklerinin doğal haklarını desteklemeye ve onlarla doğrudan temas kurmaya davet ettiğini yinelemesi beklenen Fidan'ın, Batı Trakya'daki Türk Müslüman Azınlığı ve Yunanistan'daki On İki Adalar'daki Türk nüfusunun temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden uygulamalara karşı İİT kapsamında yapılacak çalışmaların önem taşıdığını vurgulayacağı tahmin ediliyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca, İslam karşıtlığının hızla yükseldiğini, dünyanın dört bir yanındaki Müslüman toplumlara karşı ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük içeren eylemlerin sona ermesi için tek sesle hareket edilmesinin elzem olduğunun altını çizmesi öngörülüyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı

İİT (eski adıyla İslam Konferansı Örgütü-İKÖ), İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın ateşe verilmesine tepki olarak 25 Eylül 1969'da Rabat'ta düzenlenen zirvede kuruldu.

Türkiye, İİT'nin kuruluşunda yer alan 25 üyeden biriyken halihazırda 57 üyeye sahip olan İİT, BM'den sonra ikinci en büyük hükümetler arası siyasi teşkilat ve dünyadaki tüm Müslümanları temsil eden tek resmi yapı olma özelliğine sahip.

Ayrıca KKTC, Rusya, Bosna-Hersek, Tayland ve Orta Afrika Cumhuriyeti, gözlemci ülke statüsüyle İİT bünyesinde bulunuyor.