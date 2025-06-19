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Samsun Tekkeköy'de 4 Araçlı Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun Tekkeköy'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 11:48, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 11:49
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Samsun Tekkeköy'de 4 Araçlı Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı ve 2 kişi yaralandı. Olay, Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda hafif ticari araç, cip ve iki otomobilin karıştığı bir kaza olarak gerçekleşti. Kazada otomobillerden birinde bulunan Büşra D. (30) ve Fatma D. (70) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki özel hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza Detayları

  • Yer: Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı, Tekkeköy, Samsun
  • Karışan Araçlar: Hafif ticari araç, cip ve iki otomobil
  • Yaralılar: Büşra D. (30), Fatma D. (70)
  • Yaralıların Durumu: İyi

Olay Sonrası

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları en yakın özel hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.


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