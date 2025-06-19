CHP'li vekiller Mustafa Varank'ın önünü kesti, arbede çıktı

AK Partili milletvekilleri tarafından hazırlanan maden kanunu, bugün TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na geldi.

- TBMM'nin en dar salonuna zeytin temsilcileri sokulmak istendi

TBMM'nin en dar komisyon salonlarından biri olan Sanayi Komisyonu salonunda yapılan toplantıya çevre örgütleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla çiftçi ve köylülerin temsilcileri alınmayınca AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan kavgalar yaşandı. CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, kapının girişinde, Komisyon Başkanı Mustafa Varank'ın önünü kesti ve komisyon odasına girmesini engelledi.

Komisyonun CHP Sözcüsü Ednan Arslan ve CHP Milletvekili Şeref Arpacı, zeytin temsilcileriyle çevrecileri salona alabilmek için uğraştı. Ancak AK Parti milletvekilleri kapıda görevlilere destek verip CHP'li vekillere izin vermedi

- CHP'li vekiller, köylüleri komisyon kapısına kadar getirdi

Teklifin görüşüldüğü gün (Perşembe) Akbelen köylüleri başta olmak üzere zeytinlik sahipleri ile çevreciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri toplantıdan bir saat önce saat 09:00'da TBMM önünde eyleme başladılar. CHP'li vekillerin desteğiyle Meclis'e giren köylülerden bir kısmı komisyon kapısına kadar gelmeyi başardı. Ancak isimleri yazılı olan birkaç temsilci dışında kimse içeri alınmadı. Salonun kapısında büyük insan yığınları oluştu.

YUMRUKLAR HAVADA UÇTU

Salon önündeki kalabalığın içinden zorlukla korumalar eşliğinde salon kapısına kadar gelen Başkan Varank'a CHP Milletvekili Orhan Sarıbal kalabalığı gösterip, "Temsilciler içeri alınmıyor Sayın Başkan" dedi.

Varank, "Önümden çekil" diyerek Sarıbal'a tepki gösterince iki vekil arasında sert itişmeler yaşandı. İYİ Parti'den AKP'ye geçen Nebi Hatipoğlu'nun Sarıbal'ı sert bir şekilde itmesi tansiyonu yükseltti. Araya diğer CHP ve AKP'li vekiller girince yumruklar havada uçuştu, ancak fiziksel temas karşılıklı itişmeyle sınırlı kaldı.

"MASAY VURSANIZ DA SONUÇ DEĞİŞMEYECEK"

Başkan Varank, yerine oturduktan sonra toplantıya davetli olmayan kişilerin de girmek istediğini belirterek, "İnsanlar dışarıda ses çıkararak, bağırarak milletvekillerinin fikirlerini değiştiremezler. Salonumuz küçük, salonu değiştirelim diyorsunuz ama değiştirsek de sonucun değişeceğini düşünmüyorum" dedi.

Görüşmeler başlayıp AK Parti'li teklif sahipleri konuşmaya başladı. Ancak muhalefet milletvekilleri masalara ellerini vurarak tempo tutup konuşmayı duyulmaz hale getirdi. Başkan Varank, "Yalnız o vurduğunuz masalar milletin parasıyla alındı!" diye tepki gösterdi. Tepkiler dinmeyince, "Böyle devam ederseniz sizin çağırdığınız kimseyi içeri almam. Toplantıyı bu salonda yapacağız ben öyle karar verdim" dedi.