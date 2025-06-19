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Devlet Memurları Konfederasyonu Zam Talebini Açıkladı

Devlet Memurları Konfederasyonu, en düşük memur maaşının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması için zam talebinde bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 12:16, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 12:18
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Devlet Memurları Konfederasyonu Zam Talebini Açıkladı

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, kamu çalışanlarının giderek ağırlaşan ekonomik koşullar karşısında korunması ve alım güçlerinin artırılması amacıyla yeni dönem maaş politikalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Genel Başkan Kaya, en düşük memur maaşının acilen yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, memurların ekonomik refahının ancak kalıcı ve yapısal düzenlemelerle sağlanabileceğini ifade etti.

Devlet Memurları Konfederasyonu'nun Zam Talepleri

  • Ocak 2026 itibarıyla maaş artış oranlarının %30 + Enflasyon Farkı + Büyüme Oranı esas alınarak yeniden düzenlenmesi,
  • Vergi diliminin %15'te sabitlenmesi,
  • Enflasyon farkının maaşlara ortaya çıktığı ay itibarıyla yansıtılması,
  • 7456 sayılı Kanun'la verilen ilave seyyanen ödemenin ve 375 Sayılı KHK'nın Ek 40. maddesi kapsamındaki ücretin taban aylığa yansıtılması,
  • Taban aylıklarda %50 oranında kalıcı artış yapılması.

Kamu Çalışanları İçin Zorunlu Düzenlemeler

Genel Başkan Osman Kaya, bu düzenlemelerin kamu çalışanları için artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini vurguladı. Açıklamasında, "Geçim sıkıntısı ile mücadele eden memurlarımızın hak ettiği yaşam standardına ulaşması için adil, sürdürülebilir ve gerçekçi adımlar atılmalıdır. Konfederasyon olarak bu sürecin takipçisi olacağız," ifadelerine yer verdi.

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