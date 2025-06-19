Bakan Uraloğlu: Hava Sahaları Sivil Uçuşlara Kapalı

Türkiye, İsrail'in İran'a saldırıları sonrasında bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle bir dizi önlem aldı. Geçici olarak İran, Irak, Suriye ve Ürdün yönüne yapılan uçak seferleri iptal edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çatışmalar sürdükçe bu hava sahalarının sivil uçuş güvenliği için kapalı kalacağını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin hava yolu operatörlerinin bölgeye olan seferlerinin uygun hava sahalarından sağlandığını ve sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.

Bölgedeki Hava Sahalarının Durumu

Abdulkadir Uraloğlu, "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu"nda yaptığı konuşmada, şu an Irak, İran ve İsrail hava sahalarının kapalı olduğunu, Suriye gibi diğer ülkelerin hava sahalarının ise zaman zaman açılıp kapatıldığını söyledi. Çatışma durumu devam ettiği sürece bu sahaların sivil uçuş güvenliği açısından kapalı kalmaya devam edeceğini vurguladı.

Alternatif Uçuş Rotaları ve Tedbirler

Türkiye'nin, bölgedeki ülkelere ulaşımda daha çok Mısır üzerinden uçuş sağladığına dikkat çeken Uraloğlu, gelişen durumlara göre yeni tedbirlerin alındığını belirtti. Söz konusu hava sahalarından yapılan uçuşlarda sefer sürelerinin uzadığına işaret eden Bakan, bölgeye gitmek isteyen yolcu sayısında azalma olduğunu ve seferlerin talebe göre azaltıldığını ifade etti. Ancak, güvenli koridorlardan uçuşların devam ettiğini de ekledi.

Denizlerdeki Durum ve Gemi Takibi

Uraloğlu, denizlerde şu an için sıcak çatışmanın olmadığını belirterek, "Türk bayraklı ya da Türk sahipli gemiler için gerekli takip yapılıyor" dedi. Şu an için ciddi bir risk olmadığını, ancak gelişen durumlarda bilgilendirme yapılarak önlem alınabileceğini söyledi.



