Muharrem İnce'nin CHP'ye dönüş yapacağı gün belli oldu
HP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etmiş ve yapılan basın açıklamasında Özel, İnce'yi CHP'ye dönmeye davet etmişti. İnce'nin kurmay ekibiyle birlikte salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı'nda rozet takması ve kurmaylarıyla birlikte CHP'ye dönmesi bekleniyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 13:00, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 13:02
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi ziyaret etmiş, basına kapalı olarak 1 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Özel, "Sayın Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisindeki arkadaşlarımızı baba evine davet noktasında bir iki cümle de kurdum. Bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak" ifadelerini kullanmış ve açık bir davette bulunmuştu.
SALI GÜNÜ PARTİYE DÖNMESİ BEKLENİYOR
İnce'nin kurmaylarıyla değerlendirme yapıp Salı günü Meclis'te yapılacak grup toplantısında kurmay ekibiyle parti rozetini takması bekleniyor