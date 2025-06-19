Muharrem İnce'nin CHP'ye dönüş yapacağı gün belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi ziyaret etmiş, basına kapalı olarak 1 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Özel, "Sayın Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisindeki arkadaşlarımızı baba evine davet noktasında bir iki cümle de kurdum. Bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak" ifadelerini kullanmış ve açık bir davette bulunmuştu.

SALI GÜNÜ PARTİYE DÖNMESİ BEKLENİYOR

İnce'nin kurmaylarıyla değerlendirme yapıp Salı günü Meclis'te yapılacak grup toplantısında kurmay ekibiyle parti rozetini takması bekleniyor