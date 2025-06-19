Çanakkale'de Rüşvet Operasyonu: İcra Müdürü Tutuklandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan İcra Müdürü Mehmet K., tutuklandı. Çan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet K.'nin icra dosyası olan vatandaşlardan dosyalarını lehlerine çözümlendirmek, işlemlerini hızlandırmak veya kolaylaştırmak vaadiyle maddi menfaat temin ettiği yönünde ihbarlar sonrası harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, Mehmet K.'nin icralık olan vatandaşlardan T.D. aracılığıyla rüşvet talep ettiği tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, icra müdürü Mehmet K. ve T.D. gözaltına alındı. Ayrıca, 'rüşvet'ten elde edildiği tespit edilen paraya da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K. tutuklanırken, T.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın Detayları