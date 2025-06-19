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Fenerbahçe ve Adidas Arasında Rekor Forma Sponsorluk Anlaşması

Fenerbahçe ile Adidas arasında yapılan yeni sponsorluk anlaşması, kulüp tarihinin en büyük bütçeli teknik iş birliği oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 15:11, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 15:12
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Fenerbahçe ve Adidas Arasında Rekor Forma Sponsorluk Anlaşması

Fenerbahçe ile Adidas arasında gerçekleştirilen forma sponsorluğu anlaşması, Ülker Stadı'nda düzenlenen törenle duyuruldu. Törene, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetici Esin Güral Argat, Adidas Gelişmekte Olan Ülkeler'den Sorumlu Başkanı Dave Thomas ve Adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay katıldı. Sarı-lacivertli yönetim kurulu üyeleri de toplantıyı yerinde takip etti. Başkan Koç, "Yıllar sonra bir kez daha Türk sporunu en güçlü şekilde temsil eden Fenerbahçe ile Adidas'ın yeniden yan yana geldiği için beraberiz. Futbol, basketbol, voleybol ve kadın erkek branşları hepsinde tüm takımlarımız ilk defa Adidas tarafından hazırlanacak özel tasarımlarla sahada yer alacak." dedi.

İş Birliğinin Önemi ve Detayları

Koç, iş birliğinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "İlk kez 3 farklı branşla Adidas güçlerini birleştiriyor. Söz konusu anlaşma Türk spor tarihinin en büyük bütçeli teknik sponsorluk anlaşmasıdır. Fenerbahçe ve Adidas güçlü bir ortak tarihe sahiptir. Fenerbahçe armasının üzerinde olduğu her forma milyonlarca yüreğin inancını temsil etmektedir. Yeni formalarımız inşallah 1 Temmuz'da belli yerlerde, 2 Temmuz'dan itibaren ise tüm Fenerium'larda olacak. Bu birlikteliğin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın Süresi ve Gelirleri

Ali Koç, logonun geçen yılki gibi kullanılacağını belirterek, "Geçmişte yaptığımız anlaşmalardan çok daha karlı bir anlaşma. Adidas için de öyle olacağını düşünüyorum. Genelde 3 yıllık yapıyorduk, bu anlaşma 5 yıllık. Gelir tarafında da Fenerbahçe için artısı olacak. Belirlediğimiz sayılara ulaşacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Öyle bir tüketelim ki Adidas üretime yetişemesin." dedi.

İmza Süreci Hakkında Açıklamalar

Koç, imza sürecine ilişkin olarak, "İmza süreci demokratik bir haktır ama camiamızın tarihine, kültürüne geleneğine bakınca gelecekte sakıncalar yaratacağından uygun yöntem olmadığını söyledik. Geldiğimiz nokta itibarıyla bizler önümüzdeki sezon hazırlıklarına hem de kulübün geleceği açısından çok önemli mevzulara odaklanmaktayız. Bir sürü insan konuşun artık diyor bizim de zamanımız gelecek, konuşacağız. Bu süreci yürüten arkadaşlar haftalardır yeterli imzaya ulaştıklarını ifade etmektedirler ancak bu imzaları kulübe ulaştırma konusunda aynı motivasyonu yaşamamaktadırlar. Bu imzalar neden hala kulübe getirilmemiştir? Neden toplandıkça kulübe getirilmemektedir? Bunu yapan arkadaşlar birinci günden bunu excel formatına taşımayı akıl edememiş mi?" şeklinde konuştu.

Diğer Katılımcıların Görüşleri

  • Esin Güral Argat: "Burada Fenerbahçe Kulübü olarak tarihimizde yeni bir sayfa açmanın heyecanıyla beraberiz. Nice zaferleri omuz omuza yaşadığımız Adidas ile yeniden aynı hedeflerle buluşuyoruz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca tüm takımlarımız Adidas tarafından özel olarak tasarlanmış formayla sahaya çıkacaklar."
  • Hakan Atalay: "Heyecan verici, çok anlamlı bir anlaşma için buradayız. Fenerbahçe ile yeni bir döneme giriyoruz. Burada olmak hepimiz için heyecan verici. Sadece sponsorluk duyurusu için bir araya gelmedik. Türkiye'nin spor kültürüne yön veren 2 büyük markanın yeniden bir araya gelişini kutluyoruz. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Fenerbahçe ile Adidas'ın hikayesi çok uzun yıllara dayanıyor. Bu hikayeyi çok daha geniş kapsamlı bir noktaya taşıyoruz. Fenerbahçe gibi çok köklü, çok branşlı bir kulübü yeniden Adidas ile bir arada görmek gurur verici. Bu, tasarım, kültür ve tutkunun bir araya geldiği saha ve saha dışında iz bırakacak uzun bir yolculuk. Bu sponsorlukla bizde bir ilke imza atıyoruz. En kapsamlı resmi tedarikçi anlaşmasının hayata geçirilmesinin gururunu taşıyoruz. İlk kez bir spor kulübünü aynı anda 3 farklı branşta destekliyoruz." Atalay, retro serilerinin de koleksiyonlarda yer alacağını ifade etti.

Törenin Sonu

Konuşmaların ardından imzalar atıldı ve etkinlik fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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