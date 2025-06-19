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Uzmanı Açıkladı: Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?

Türkiye genelinde hafta sonu yağış yok! Sıcaklıklar yükseliyor, sadece bazı bölgelerde kısa süreli yağış geçişleri yaşanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 15:46, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 15:47
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Uzmanı Açıkladı: Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, gelecek günlerdeki hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, Trakya bölgesi, Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi ve Toroslar mevkisinde kısa süreli ve yerel yağış geçişlerinin olacağını belirtti.

Sıcaklıkların genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ifade eden Çelik, üç büyükşehirde gelecek üç gün boyunca yağış beklenmediğini, yalnızca cumartesi günü Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel gök gürültülü yağış geçişleri olacağını aktardı. Hafta sonu gelen sistemle özellikle kuzey ve iç bölgelerde sıcaklıklarda 3-4 derecelik bir düşüş yaşanabileceğini söyledi.

Hafta Sonu Hava Durumu Detayları

  • Yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor.
  • Trakya, Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Toroslar'da kısa süreli, yerel yağış geçişleri görülebilir.
  • Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
  • Üç büyükşehirde (Ankara, İstanbul, İzmir) yağış beklenmiyor.
  • Cumartesi günü Ankara'nın kuzeyinde yerel gök gürültülü yağış geçişleri olabilir.
  • Kuzey ve iç bölgelerde sıcaklıklarda 3-4 derece düşüş yaşanabilir.


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