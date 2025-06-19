Sinema Sektörüne Yeni Kurallar: Destekler Artık Daha Zor!

Kamu İşçileri Zam Pazarlığında TÜRK-İŞ'ten Eylem Kararı!
Kamu İşçileri Zam Pazarlığında TÜRK-İŞ'ten Eylem Kararı!
İBB soruşturmasında 4 şüpheliye etkin pişmanlıktan tahliye
İBB soruşturmasında 4 şüpheliye etkin pişmanlıktan tahliye
Teslim edilen deprem konutu sayısı 250 bini aştı
Teslim edilen deprem konutu sayısı 250 bini aştı
'yakMA': Haberciler ve Orman Çalışanlarından 'Yangın' Hikayeleri
'yakMA': Haberciler ve Orman Çalışanlarından 'Yangın' Hikayeleri
Arslan: İşçiler emeğin korunacağı bir teklifi hak ediyor
Arslan: İşçiler emeğin korunacağı bir teklifi hak ediyor
Bakan Bayraktar'dan İran'dan gaz sevkiyatı açıklaması
Bakan Bayraktar'dan İran'dan gaz sevkiyatı açıklaması
Ekonomistler MB'nin Faiz Kararını Değerlendirdi: Faiz İndirimi Kapıda mı?
Ekonomistler MB'nin Faiz Kararını Değerlendirdi: Faiz İndirimi Kapıda mı?
YKS Sınav Günü Açık Olan Nüfus Müdürlükleri Listesi
YKS Sınav Günü Açık Olan Nüfus Müdürlükleri Listesi
Adana'da Yangın söndürme uçağı düştü! 2 Pilot Yaralı
Adana'da Yangın söndürme uçağı düştü! 2 Pilot Yaralı
Çanakkale'de Rüşvet Operasyonu: İcra Müdürü Tutuklandı
Çanakkale'de Rüşvet Operasyonu: İcra Müdürü Tutuklandı
Merkez Bankası Haziran Ayı Faiz Kararını Açıkladı
Merkez Bankası Haziran Ayı Faiz Kararını Açıkladı
Etil asetat ithalatına tarife kontenjanı düzenlemesi
Etil asetat ithalatına tarife kontenjanı düzenlemesi
İsrail-İran Gerilimi Sonrası Türkiye'de Sınır Güvenliği Artırıldı
İsrail-İran Gerilimi Sonrası Türkiye'de Sınır Güvenliği Artırıldı
İTO Başkanı: Petrol fiyatları 130 dolara kadar çıkabilir
İTO Başkanı: Petrol fiyatları 130 dolara kadar çıkabilir
Türksat 7A'nın 2029'da hizmete alınması planlanıyor
Türksat 7A'nın 2029'da hizmete alınması planlanıyor
Devlet Memurları Konfederasyonu Zam Talebini Açıkladı
Devlet Memurları Konfederasyonu Zam Talebini Açıkladı
46 ilin ihracatı yılın ilk 5 ayında arttı
46 ilin ihracatı yılın ilk 5 ayında arttı
CHP'li vekiller Mustafa Varank'ın önünü kesti, arbede çıktı
CHP'li vekiller Mustafa Varank'ın önünü kesti, arbede çıktı
İzmit-Büyükada vapur seferleri düzenlenecek
İzmit-Büyükada vapur seferleri düzenlenecek
Deprem Bölgesinde 250 Bin Konut Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor
Deprem Bölgesinde 250 Bin Konut Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor
Adalet Bakanlığı'ndan memur nakillerine 3 yıl şartı
Adalet Bakanlığı'ndan memur nakillerine 3 yıl şartı
Yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın karne alacak
Yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın karne alacak
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bölge Bölge Hava Durumu
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bölge Bölge Hava Durumu
Muğla'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu
Muğla'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu
Belediyelerden Üniversitelere Değişiklikler İçeren Teklif Kabul Edildi
Belediyelerden Üniversitelere Değişiklikler İçeren Teklif Kabul Edildi
DMM'den Özel'in 'Adalet Bakanlığı lojmanı' iddialarına açıklama
DMM'den Özel'in 'Adalet Bakanlığı lojmanı' iddialarına açıklama
Bir ilde daha LGS iddiası: Yer karışıklığı ve yanlış kitapçık mağduriyeti
Bir ilde daha LGS iddiası: Yer karışıklığı ve yanlış kitapçık mağduriyeti
Öğretmenlerin İl İçi Sıraya Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin İl İçi Sıraya Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı
Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav rehberi yayımlandı
Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav rehberi yayımlandı
YKS Sınavı Öncesi Uzman Tavsiyeleri
YKS Sınavı Öncesi Uzman Tavsiyeleri
Ana sayfaHaberler Magazin

Sinema Sektörüne Yeni Kurallar: Destekler Artık Daha Zor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğiyle sinema projelerine verilen desteklerde değişiklikler yapıldı. Proje sahipleri için başvuru şartları sıkılaştırıldı, ödemeler yönetmenlerin şirketlerine yapılacak. Ayrıca, destek alanların yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi zorunlu hale geldi. Sinema sektöründe neler değişiyor, tüm ayrıntılar bu haberde!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 16:50, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 16:51
Yazdır
Sinema Sektörüne Yeni Kurallar: Destekler Artık Daha Zor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, sinema sektörünün desteklenmesi amacıyla yapılan yönetmelikte önemli değişiklikler gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan bu değişikliklerle birlikte, proje geliştirme desteği alan kişilerin yeni destek başvurusu yapabilmeleri için, aynı türdeki başvurularında tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiş olmaları gerekecek. Bu düzenleme, sinema sektöründe şeffaflık ve sorumluluk bilincinin artırılmasını hedefliyor.

Yönetmelikteki Önemli Değişiklikler

  • İlk uzun metrajlı kurgu film yapım desteği başvurusunda bulunanların ödemeleri, yönetmen tarafından Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulan veya ortağı olduğu ticari işletme ya da ticaret şirketine yapılacak.
  • "Belgesel film yapım desteği", "çekim desteği" ve "dağıtım-tanıtım desteği" alanların yeni destek başvurusu yapabilmeleri için, önceki başvurularındaki tüm yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekecek.
  • Etkinlik ve proje, sinema sanatçısı ve sinema donanım desteği alanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından kurulan sinema bilet sistemine kayıt yaptırarak, film gösterimine ilişkin verilerin girişini düzenli olarak yapmakla yükümlü olacak.
  • Destek alan kişiler, destek sağlanan sinema filmini tamamlama ve teslim etme yükümlülüğünü üçüncü kişilere devredemeyecek.

Yeni Düzenlemelerin Amacı

Bu değişikliklerle birlikte, sinema sektöründe desteklerin daha etkin ve şeffaf bir şekilde kullanılmasının sağlanması, yükümlülüklerin yerine getirilmesinin teşvik edilmesi ve sektörün sürdürülebilir gelişimine katkı sunulması amaçlanıyor. Ayrıca, destek süreçlerinde yaşanabilecek olası aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber