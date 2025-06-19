Sinema Sektörüne Yeni Kurallar: Destekler Artık Daha Zor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, sinema sektörünün desteklenmesi amacıyla yapılan yönetmelikte önemli değişiklikler gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan bu değişikliklerle birlikte, proje geliştirme desteği alan kişilerin yeni destek başvurusu yapabilmeleri için, aynı türdeki başvurularında tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiş olmaları gerekecek. Bu düzenleme, sinema sektöründe şeffaflık ve sorumluluk bilincinin artırılmasını hedefliyor.

Yönetmelikteki Önemli Değişiklikler

İlk uzun metrajlı kurgu film yapım desteği başvurusunda bulunanların ödemeleri, yönetmen tarafından Türk Ticaret Kanunu 'na göre kurulan veya ortağı olduğu ticari işletme ya da ticaret şirketine yapılacak.

başvurusunda bulunanların ödemeleri, yönetmen tarafından 'na göre kurulan veya ortağı olduğu ticari işletme ya da ticaret şirketine yapılacak. "Belgesel film yapım desteği", "çekim desteği" ve "dağıtım-tanıtım desteği" alanların yeni destek başvurusu yapabilmeleri için, önceki başvurularındaki tüm yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekecek.

alanların yeni destek başvurusu yapabilmeleri için, önceki başvurularındaki tüm yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekecek. Etkinlik ve proje, sinema sanatçısı ve sinema donanım desteği alanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından kurulan sinema bilet sistemine kayıt yaptırarak, film gösterimine ilişkin verilerin girişini düzenli olarak yapmakla yükümlü olacak.

tarafından kurulan sinema bilet sistemine kayıt yaptırarak, film gösterimine ilişkin verilerin girişini düzenli olarak yapmakla yükümlü olacak. Destek alan kişiler, destek sağlanan sinema filmini tamamlama ve teslim etme yükümlülüğünü üçüncü kişilere devredemeyecek.

Yeni Düzenlemelerin Amacı

Bu değişikliklerle birlikte, sinema sektöründe desteklerin daha etkin ve şeffaf bir şekilde kullanılmasının sağlanması, yükümlülüklerin yerine getirilmesinin teşvik edilmesi ve sektörün sürdürülebilir gelişimine katkı sunulması amaçlanıyor. Ayrıca, destek süreçlerinde yaşanabilecek olası aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.



