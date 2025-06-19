Kamu İşçileri Zam Pazarlığında TÜRK-İŞ'ten Eylem Kararı!
Kamu İşçileri Zam Pazarlığında TÜRK-İŞ'ten Eylem Kararı!
İBB soruşturmasında 4 şüpheliye etkin pişmanlıktan tahliye
İBB soruşturmasında 4 şüpheliye etkin pişmanlıktan tahliye
Teslim edilen deprem konutu sayısı 250 bini aştı
Teslim edilen deprem konutu sayısı 250 bini aştı
'yakMA': Haberciler ve Orman Çalışanlarından 'Yangın' Hikayeleri
'yakMA': Haberciler ve Orman Çalışanlarından 'Yangın' Hikayeleri
Arslan: İşçiler emeğin korunacağı bir teklifi hak ediyor
Arslan: İşçiler emeğin korunacağı bir teklifi hak ediyor
Bakan Bayraktar'dan İran'dan gaz sevkiyatı açıklaması
Bakan Bayraktar'dan İran'dan gaz sevkiyatı açıklaması
Ekonomistler MB'nin Faiz Kararını Değerlendirdi: Faiz İndirimi Kapıda mı?
Ekonomistler MB'nin Faiz Kararını Değerlendirdi: Faiz İndirimi Kapıda mı?
YKS Sınav Günü Açık Olan Nüfus Müdürlükleri Listesi
YKS Sınav Günü Açık Olan Nüfus Müdürlükleri Listesi
Adana'da Yangın söndürme uçağı düştü! 2 Pilot Yaralı
Adana'da Yangın söndürme uçağı düştü! 2 Pilot Yaralı
Çanakkale'de Rüşvet Operasyonu: İcra Müdürü Tutuklandı
Çanakkale'de Rüşvet Operasyonu: İcra Müdürü Tutuklandı
Merkez Bankası Haziran Ayı Faiz Kararını Açıkladı
Merkez Bankası Haziran Ayı Faiz Kararını Açıkladı
Etil asetat ithalatına tarife kontenjanı düzenlemesi
Etil asetat ithalatına tarife kontenjanı düzenlemesi
İsrail-İran Gerilimi Sonrası Türkiye'de Sınır Güvenliği Artırıldı
İsrail-İran Gerilimi Sonrası Türkiye'de Sınır Güvenliği Artırıldı
İTO Başkanı: Petrol fiyatları 130 dolara kadar çıkabilir
İTO Başkanı: Petrol fiyatları 130 dolara kadar çıkabilir
Türksat 7A'nın 2029'da hizmete alınması planlanıyor
Türksat 7A'nın 2029'da hizmete alınması planlanıyor
Devlet Memurları Konfederasyonu Zam Talebini Açıkladı
Devlet Memurları Konfederasyonu Zam Talebini Açıkladı
46 ilin ihracatı yılın ilk 5 ayında arttı
46 ilin ihracatı yılın ilk 5 ayında arttı
CHP'li vekiller Mustafa Varank'ın önünü kesti, arbede çıktı
CHP'li vekiller Mustafa Varank'ın önünü kesti, arbede çıktı
İzmit-Büyükada vapur seferleri düzenlenecek
İzmit-Büyükada vapur seferleri düzenlenecek
Deprem Bölgesinde 250 Bin Konut Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor
Deprem Bölgesinde 250 Bin Konut Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor
Adalet Bakanlığı'ndan memur nakillerine 3 yıl şartı
Adalet Bakanlığı'ndan memur nakillerine 3 yıl şartı
Yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın karne alacak
Yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın karne alacak
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bölge Bölge Hava Durumu
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bölge Bölge Hava Durumu
Muğla'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu
Muğla'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu
Belediyelerden Üniversitelere Değişiklikler İçeren Teklif Kabul Edildi
Belediyelerden Üniversitelere Değişiklikler İçeren Teklif Kabul Edildi
DMM'den Özel'in 'Adalet Bakanlığı lojmanı' iddialarına açıklama
DMM'den Özel'in 'Adalet Bakanlığı lojmanı' iddialarına açıklama
Bir ilde daha LGS iddiası: Yer karışıklığı ve yanlış kitapçık mağduriyeti
Bir ilde daha LGS iddiası: Yer karışıklığı ve yanlış kitapçık mağduriyeti
Öğretmenlerin İl İçi Sıraya Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin İl İçi Sıraya Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı
Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav rehberi yayımlandı
Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav rehberi yayımlandı
YKS Sınavı Öncesi Uzman Tavsiyeleri
YKS Sınavı Öncesi Uzman Tavsiyeleri
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İBB soruşturmasında 4 şüpheliye etkin pişmanlıktan tahliye

Son dakika haberine göre, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren Ogün Soytekin'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tahliye edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 18:16, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 18:30
Yazdır
İBB soruşturmasında 4 şüpheliye etkin pişmanlıktan tahliye

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren Ogün Soytekin'in de aralarında bulunduğu tutuklu 4 şüpheli tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturmada tutuklu bulunan Adem Soytekin'in kardeşi Ogün Soytekin, koruması Murat Erenler, iş kadını Nezahat Kurt ve Bülent Yılmaz, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.

Sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tahliyesini kararlaştırdı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber