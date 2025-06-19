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Kamu İşçileri Zam Pazarlığında TÜRK-İŞ'ten Eylem Kararı!

2025 yılı kamu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde TÜRK-İŞ, işverenin teklifine karşı ülke genelinde eylemler başlatıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 18:52, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 19:01
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Kamu İşçileri Zam Pazarlığında TÜRK-İŞ'ten Eylem Kararı!

2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) önemli bir eylem kararı aldı. Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi birçok kamu kurumunda çalışan 600 bine yakın işçi bu sürecin içinde yer alıyor. Görüşmelerde işçi tarafı, 2025 yılı ilk altı ayı için günlük en düşük brüt ücretin 1.800 lira olmasını ve yine ilk altı ay için %50 zam, sonraki altışar aylık dönemler için ise %25 zam talep etti.

İşveren tarafı olan TÜHİS ise ilk teklifini 13 Haziran tarihinde sundu ve birinci yılın ilk 6 ayı için %16, ikinci 6 ayı için %8; ikinci yılın ilk 6 ayı için %7, ikinci 6 ayı için ise %5 zam önerdi. Görüşmeler devam ederken, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ genel başkanları 17 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, işverenin ikinci teklifini sunacağını belirtti. TÜRK-İŞ ise 18 Haziran'da Anıtpark'tan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yürüdü.

TÜRK-İŞ, işverenin ikinci teklifini beklerken, 81 ilde sendika başkanlarıyla bir araya gelerek işverenin teklifine tepki göstermek amacıyla eylem kararı aldı. Edinilen bilgilere göre, TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalarda örgütlü kamu işçileri mesai başlangıcında işyerleri önünde basın açıklaması yapacak. Ayrıca iş yerlerinde oturma eylemi ya da yarım gün iş bırakma eylemi gerçekleştirilecek.

Eylem Takvimi ve Uygulama Şekilleri

  • 1. Hafta: Sabah mesai başlangıcında işyerinin 500 metre yakınında buluşulacak, ardından işyeri kapısı önünde basın açıklaması yapılacak.
  • 2. Hafta: İşbaşı yapıldıktan sonra 2 saatlik oturma eylemi ya da yarım gün iş bırakma eylemi yapılacaktır.
  • 3. Hafta: Mesai bitiminde işyerini terk etmeme eylemi uygulanacak ve sabaha kadar sürdürülecektir.
  • 4. Hafta: 81 ilde AK Parti il binaları önünde kitlesel basın açıklamaları yapılacaktır.
  • 5. Hafta: Bir günlük işe gelmeme (iş bırakma) eylemi gerçekleştirilecektir.

Ayrıca, eylemlerin haftanın hangi gününde yapılacağı ise yarın belli olacak.


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