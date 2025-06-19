QS 2026 Sıralamasında 11 Türk Üniversitesi İlk Binde!

QS 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda 11 Türk üniversitesi ilk bine girmeyi başardı. Bu yıl, uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS tarafından açıklanan sıralamada, 106 ülke ve bölgeden 1500 üniversite değerlendirildi. Türkiye'den ise toplamda 26 üniversite listeye dahil oldu. Türkiye, sıralamada 20'den fazla üniversitesi bulunan ülkeler arasında en çok ilerleme kaydeden dördüncü ülke olarak öne çıktı.

İlk 500'e Giren Türk Üniversiteleri

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) : 269'uncu

: 269'uncu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) : 298'inci

: 298'inci Koç Üniversitesi : 323'üncü

: 323'üncü Boğaziçi Üniversitesi : 371'inci

: 371'inci Sabancı Üniversitesi : 404'üncü

: 404'üncü Bilkent Üniversitesi: 415'inci

İlk Binde Yer Alan Diğer Türk Üniversiteleri

Hacettepe Üniversitesi : 571'inci

: 571'inci İstanbul Üniversitesi : 628'inci

: 628'inci Ankara Üniversitesi : 697'nci

: 697'nci Yıldız Teknik Üniversitesi : 736'ncı

: 736'ncı Gazi Üniversitesi: 915'inci

İşveren İtibarı Göstergesinde Başarılar

ODTÜ, Boğaziçi ve İTÜ, "İşveren İtibarı" göstergesinde dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girdi. Bu alanda ODTÜ 77'nci, Boğaziçi 88'inci, İTÜ ise 91'inci sırada yer aldı. İlk binde yer alan Türk üniversitelerinden 9'u geçen yıla göre sıralamasını yükseltti, 2 üniversite yerini korudu ve hiçbir üniversite gerilemedi.

Türkiye İçin En Başarılı Yıl

Açıklamalara göre, bu yılki sonuçlar Türkiye için bugüne kadarki en başarılı tabloyu ortaya koydu. Türkiye'nin uluslararası akademik itibarının hızla yükseldiği vurgulandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türk üniversitelerinin dünya sıralamalarındaki yükselişinin devam etmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu başarı tesadüf değil, hep birlikte çok çalıştık. Daha iyilerini de başaracağız. Sıralamalara giren ve gayret gösteren tüm üniversitelerimizi tebrik ederim" ifadelerini kullandı.



