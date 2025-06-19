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Bakan Tekin'den Öğrencilere ve Öğretmenlere Veda Mesajı

Bakan Tekin, 2024-2025 eğitim yılı bitiminde öğrencilere, öğretmenlere ve velilere ayrı ayrı seslendi. Eğitimdeki büyük değişimi ve yeni vizyonu açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 19:52, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 20:04
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Bakan Tekin'den Öğrencilere ve Öğretmenlere Veda Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 - 2025 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Tekin, mesajında öğrencilere, öğretmenlere ve velilere ayrı ayrı seslenerek teşekkürlerini iletti. Eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle ilgili yayımladığı mesajında, öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve mesai arkadaşlarına ayrı ayrı seslenen Bakan Tekin, eğitim öğretim yılını milletin çocuklara duyduğu sorumlulukla, öğretmenlerin fedakarlığı ve öğrencilerin gayreti ile tamamladıklarını belirtti. "Bu süreçte bizlere güvenen, bizleri destekleyen ve eğitimin her kademesinde bizimle omuz omuza yol yürüyen tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Eğitimde Köklü Bir Anlayış Değişikliği

Türkiye'nin dört bir yanındaki eğitim yuvalarında 18 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen inanç, sabır ve özveriyle bir eğitim öğretim yılını daha geride bıraktı. Bakan Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitimde attığımız devasa adımlarla bugün geldiğimiz nokta; yıllara yayılan büyük bir gayretin, milletçe eğitime verdiğimiz değerin ve eğitim ailesi olarak taşıdığımız sorumluluğun bir göstergesidir. Bu çabanın nereden nereye geldiğini daha iyi kavrayabilmek için geriye dönerek 2002-2003 eğitim öğretim yılı ile bugünü karşılaştırdığımızda, öğrenci sayımız %30,8 oranında artarken öğretmen sayımızın %123,3, derslik sayımızın %103,4, eğitim kurumu sayımızın ise %65,9 oranında arttığını görüyoruz. Bu veriler, Türkiye'nin geleceğine ve evlatlarına duyduğu inancın ve güvenin yalnızca bazı alanlardaki rakamlara yansıyan neticeleridir. Bu sayısal büyümelerin yanı sıra nitelikli bir dönüşüm için de çok kıymetli hamleler yaparak Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni eğitim sistemimize kazandırdık. Öğrencilerimizi çağın gereklilikleriyle uyumlu kılma, milli ve manevi değerlerimizle donatma iradesinin bir sonucu olan; öğrenmeyi sadece bilgi aktarımına değil, anlam arayışına dönüştüren bu modelle hem eğitimde köklü bir anlayış değişikliğine gittik hem de öğretmenlerimizi bu sürecin temel taşı görerek yol aldık" ifadelerini kullandı.

Tatil Dinlenmekten İbaret Değildir

Bakan Tekin, öğrencilere seslenerek şunları söyledi:

  • Bir eğitim öğretim yılını daha geride bıraktınız. Bu süreçte gösterdiğiniz çaba, sabır ve kararlılık için her birinizi yürekten kutluyorum.
  • Şimdi, tüm yılın yorgunluğunu atacağınız, kendinizi yenileyeceğiniz ve belki de kim olduğunuzu yeniden keşfedeceğiniz bir yaz tatili sizi bekliyor.
  • Unutmayın, tatil dinlenmekten ibaret değildir. Tatil aynı zamanda düşünmenin, derinleşmenin, ilgi alanlarını keşfetmenin ve kendi iç sesinizi duymanın da fırsatıdır.
  • Kendinize vakit ayırın. Kitaplarla dost olun, çok kitap okuyun. Günlük tutun; yaşadıklarınızı, duygularınızı, düşüncelerinizi yazıya dökün.
  • Merak ettiğiniz konuların peşine düşün. El verdiğince yeni yerler görün, yeni şeyler öğrenin, yeni beceriler edinin.
  • Dijital mecralarda geçireceğiniz zaman dilimlerinde mümkün olduğunca nitelikli içeriklere; öğretici, geliştirici kaynaklara yönelin.
  • Hayal kurmaktan, soru sormaktan, öğrenmekten ve en önemlisi kendiniz olmaktan asla vazgeçmeyin.

Her biriniz bizim için çok kıymetlisiniz, bu ülkenin umudusunuz, Türkiye Yüzyılı'na ışık tutacak birer meşalesiniz. Güzel bir yaz geçirmeniz dileğiyle sağlık ve ilham sizinle olsun.

Bu Muazzam Ülkü Sizlerin Omuzlarında Yükselecektir

Bakan Tekin'in öğretmenlere yönelik mesajı:

  • Eğitimi bir ülkenin en asli meselesi olarak gören bir anlayışa sahibiz. Çünkü biliyoruz ki bir milletin istikbali sınıflarda kurulur, öğretmen kürsüsünde yoğrulur.
  • Her biriniz ders anlatırken umut verdiniz, yol gösterdiniz, hayatlara dokundunuz.
  • Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler, cumhuriyet fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir" sözleri maarifimizin siz neferlerini milletimizin istiklal ve istikbal yürüyüşünün kılavuzları kılmaktadır.
  • Bu muazzam ülkü dün olduğu gibi bugün de yarın da sizlerin omuzlarında yükselecektir.
  • Tüm yılın yorgunluğunu geride bırakacağınız kısa bir molanın arifesindeyiz. Önümüzdeki eğitim öğretim yılına yeni fikirler ve hayallerle döneceğinize yürekten inanıyorum.
  • Ülkemizin yarınları uğrunda verdiğiniz emek ve üstlendiğiniz kıymetli sorumluluklar için hepinize en içten şükranlarımı sunuyorum.

En Büyük Paydaşımız Sizlersiniz

Bakan Tekin'in velilere mesajı:

  • Çocuklarımızın yetişmesinde en büyük paydaşımız sizlersiniz. Eğitim okulda olduğu kadar evde, sokakta, mahallede ve yolculukta da devam ediyor.
  • Çocuklarımızı içtenlikle dinlemek sadece yakınlığı değil güveni ve aidiyeti de pekiştirir.
  • Sizlerin rehberliği ve desteği sayesinde öğrencilerimiz yalnızca akademik başarıya değil; karaktere, ahlaka ve sağlam bir duruşa da sahip oluyor.
  • Değerler çocuklara sadece sözle değil davranışla aktarılır. Unutmayalım ki siz okumadan onlar okumayacak, siz çalışmadan onlar çalışmayacak.
  • Bakanlığımız 'Velivizyon' ve 'Aile Okulu' projeleriyle yanınızdadır. Gösterdiğiniz iş birliği için her birinize gönülden teşekkür ediyorum.

Tüm Eğitim Camiasına Teşekkür

Bakan Tekin, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul yöneticileri ile merkez teşkilatı tüm teknik ve idari personele de teşekkür ederek "Türkiye Yüzyılı ülkümüzün her anında emeği olan sizlere teşekkür ediyorum. Her başarı özverili gayretlerin birleşmesinden doğar. Sizler birlikte yürüdüğümüz tüm yolların çığır açanları, isimsiz kahramanlarısınız. Her birinizi vefa ve muhabbetle selamlıyorum. Eylülde okullarımızda daha güçlü, daha zinde buluşmak dileğiyle tüm öğrenci ve öğretmenlerimize mutluluk ve esenlik içinde bir tatil dönemi temenni ediyorum. Sağlıcakla kalın" dedi.


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