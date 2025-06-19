Turizmde Sıkı Denetim Dönemi: İşletmelere Ağır Yaptırımlar Geliyor!

İçişleri Bakanlığı, Turizm Koordinasyon Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, turizm bölgelerinde denetimlerin artırılacağını ve kararlara uymayan işletmelere ceza uygulanacağını bildirdi.

Muğla'da düzenlenen Turizm Güvenliği Koordinasyon Toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Muğla Valisi İdris Akbıyık ile il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il kültür ve turizm müdürleri katıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise toplantıya telekonferans yöntemiyle katıldı.

Turizm Güvenliği ve Denetimler

Toplantıda, turizm güvenliği kapsamında yapılacak denetimlerin, ilgili mülki idare amirleri koordinasyonunda, denetleme ve yetki sorumluluğu olan kurumlar tarafından üst düzey işbirliği ve eş güdümle yürütülmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, il ve ilçelerde düzenli olarak koordinasyon toplantıları yapılacak ve toplantı ile denetim sonuçları İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderilecek.

Denetimlerin Kapsamı ve Uygulamalar

Masaj, hamam, spa ve güzellik salonları hassasiyetle denetlenecek.

hassasiyetle denetlenecek. Hanutçuluk ve fahiş fiyat uygulamaları konusunda Ticaret Bakanlığı ve yerel yönetimler koordinesiyle etkin denetim yapılacak.

konusunda Ticaret Bakanlığı ve yerel yönetimler koordinesiyle etkin denetim yapılacak. Gıda güvenliği alanında Tarım ve Orman Bakanlığı ile yerel yönetimler koordinesinde denetimler artırılacak.

alanında Tarım ve Orman Bakanlığı ile yerel yönetimler koordinesinde denetimler artırılacak. Kaçak ve sahte alkol konusunda denetimler artırılacak ve arzın engellenmesine yönelik etkin mücadele yürütülecek.

Cezai İşlemler ve Tedbirler

Hayasızca hareketler ve gayriahlaki faaliyetlerde bulunan işletmeler ile köpük, meşale gibi malzemelerle eğlence düzenleyen işletmelerin denetimleri artırılacak.

ile köpük, meşale gibi malzemelerle eğlence düzenleyen işletmelerin denetimleri artırılacak. Tekrar eden ihlallerde cezalar kademeli olarak yükseltilecek.

18 yaşından küçük işçi çalıştırılmaması ve 18 yaşından küçüklere alkol servis edilmemesi konularında tesislerin denetimleri sürecek.

ve konularında tesislerin denetimleri sürecek. Aykırı davranışlarda bulunan tesislere adli ve idari işlem uygulanacak.

112 Acil Çağrı Merkezi ne yapılan turizm güvenliğine ilişkin ihbarlar ivedilikle değerlendirilecek ve işlemlerle ilgili bir komisyon kurulacak.

ne yapılan turizm güvenliğine ilişkin ihbarlar ivedilikle değerlendirilecek ve işlemlerle ilgili bir komisyon kurulacak. Tüm tedbirler hakkaniyet, adillik ve ölçülülük kuralları çerçevesinde nezaketli ve kararlı bir şekilde alınacak.

Şeffaflık ve Turistlerin Rahatlığı

Tedbir ve uygulamalar sırasında turistlerin rahatsız edilmemesine azami dikkat gösterilecek. Yapılan denetim sonuçları ise şeffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulacak.



