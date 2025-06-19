Marmaris'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama

Benzin ve motorine yeniden zam geliyor!
Benzin ve motorine yeniden zam geliyor!
Turizmde Sıkı Denetim Dönemi: İşletmelere Ağır Yaptırımlar Geliyor!
Turizmde Sıkı Denetim Dönemi: İşletmelere Ağır Yaptırımlar Geliyor!
DMM'den Turizm Bölgelerindeki 'Dans' Görüntülerine Açıklama
DMM'den Turizm Bölgelerindeki 'Dans' Görüntülerine Açıklama
Bakan Tekin'den Öğrencilere ve Öğretmenlere Veda Mesajı
Bakan Tekin'den Öğrencilere ve Öğretmenlere Veda Mesajı
QS 2026 Sıralamasında 11 Türk Üniversitesi İlk Binde!
QS 2026 Sıralamasında 11 Türk Üniversitesi İlk Binde!
Kamu İşçileri Zam Pazarlığında TÜRK-İŞ'ten Eylem Kararı!
Kamu İşçileri Zam Pazarlığında TÜRK-İŞ'ten Eylem Kararı!
İBB soruşturmasında 4 şüpheliye etkin pişmanlıktan tahliye
İBB soruşturmasında 4 şüpheliye etkin pişmanlıktan tahliye
Teslim edilen deprem konutu sayısı 250 bini aştı
Teslim edilen deprem konutu sayısı 250 bini aştı
'yakMA': Haberciler ve Orman Çalışanlarından 'Yangın' Hikayeleri
'yakMA': Haberciler ve Orman Çalışanlarından 'Yangın' Hikayeleri
Arslan: İşçiler emeğin korunacağı bir teklifi hak ediyor
Arslan: İşçiler emeğin korunacağı bir teklifi hak ediyor
Bakan Bayraktar'dan İran'dan gaz sevkiyatı açıklaması
Bakan Bayraktar'dan İran'dan gaz sevkiyatı açıklaması
Ekonomistler MB'nin Faiz Kararını Değerlendirdi: Faiz İndirimi Kapıda mı?
Ekonomistler MB'nin Faiz Kararını Değerlendirdi: Faiz İndirimi Kapıda mı?
YKS Sınav Günü Açık Olan Nüfus Müdürlükleri Listesi
YKS Sınav Günü Açık Olan Nüfus Müdürlükleri Listesi
Adana'da Yangın söndürme uçağı düştü! 2 Pilot Yaralı
Adana'da Yangın söndürme uçağı düştü! 2 Pilot Yaralı
Çanakkale'de Rüşvet Operasyonu: İcra Müdürü Tutuklandı
Çanakkale'de Rüşvet Operasyonu: İcra Müdürü Tutuklandı
Merkez Bankası Haziran Ayı Faiz Kararını Açıkladı
Merkez Bankası Haziran Ayı Faiz Kararını Açıkladı
İsrail-İran Gerilimi Sonrası Türkiye'de Sınır Güvenliği Artırıldı
İsrail-İran Gerilimi Sonrası Türkiye'de Sınır Güvenliği Artırıldı
İTO Başkanı: Petrol fiyatları 130 dolara kadar çıkabilir
İTO Başkanı: Petrol fiyatları 130 dolara kadar çıkabilir
Devlet Memurları Konfederasyonu Zam Talebini Açıkladı
Devlet Memurları Konfederasyonu Zam Talebini Açıkladı
46 ilin ihracatı yılın ilk 5 ayında arttı
46 ilin ihracatı yılın ilk 5 ayında arttı
CHP'li vekiller Mustafa Varank'ın önünü kesti, arbede çıktı
CHP'li vekiller Mustafa Varank'ın önünü kesti, arbede çıktı
İzmit-Büyükada vapur seferleri düzenlenecek
İzmit-Büyükada vapur seferleri düzenlenecek
Deprem Bölgesinde 250 Bin Konut Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor
Deprem Bölgesinde 250 Bin Konut Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor
Adalet Bakanlığı'ndan memur nakillerine 3 yıl şartı
Adalet Bakanlığı'ndan memur nakillerine 3 yıl şartı
Yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın karne alacak
Yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın karne alacak
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bölge Bölge Hava Durumu
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bölge Bölge Hava Durumu
Muğla'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu
Muğla'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu
Belediyelerden Üniversitelere Değişiklikler İçeren Teklif Kabul Edildi
Belediyelerden Üniversitelere Değişiklikler İçeren Teklif Kabul Edildi
DMM'den Özel'in 'Adalet Bakanlığı lojmanı' iddialarına açıklama
DMM'den Özel'in 'Adalet Bakanlığı lojmanı' iddialarına açıklama
Bir ilde daha LGS iddiası: Yer karışıklığı ve yanlış kitapçık mağduriyeti
Bir ilde daha LGS iddiası: Yer karışıklığı ve yanlış kitapçık mağduriyeti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Marmaris'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ortak operasyonunda 67 düzensiz göçmen yakalanırken, insan kaçakçılığına karıştığı tespit edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 21:58, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 22:01
Yazdır
Marmaris'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama

17 Haziran 2025 günü saat 00.35 sıralarında Sahil Güvenlik Güney Ege Hareket Merkezi'ne gelen ihbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ve emniyet güçleri İçmeler Kızılkum Maliye Kampı mevkiine operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, 3 araçla bölgeye belli aralıklarla göçmen taşındığını tespit etti. Göçmenlerin, İran uyruklu A.A. tarafından kıyıya yanaştırılan bir bota yönlendirilerek açıkta bekleyen Ocean isimli yelkenli tekneye bindirildiği belirlendi. Yol kenarında gözcülük yaptığı tespit edilen A.A.'nın bindiği 34 plakalı araç durdurularak, araçtaki sürücü S.K., A.A. ve Irak uyruklu K.W.A.G. isimli şahıslar yakalandı.

Yapılan operasyon sonucunda Ocean isimli teknede 67 düzensiz göçmen yakalanarak Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edildi. Tahkikatı Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Sahil Güvenlik Güney Ege Komutanlığı, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen olayda, aralarında umut tacirleri ve düzensiz göçmenlerin kaçmaya yeltenmeden önce Marmaris'te konakladığı apart çalışanlarından oluşan S.K., A.A., K.W.A.G., İ.U., M.A.E., M.E., M.K.S. ve M.H.E isimli şüpheliler emniyet merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Marmaris adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber