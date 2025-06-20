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Akaryakıt zammı kesinleşti. Motorin 55 lirayı geçti

Petrol fiyatlarındaki artış sürüyor! 21 Haziran'dan itibaren benzine 1.51 TL, motorine ise 3.30 TL zam gelecek.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 20:52, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 20:58
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Devam eden İsrail-İran çatışması nedeniyle petrol fiyatlarında yükseliş devam ediyor.

79 dolara yaklaşan Brent petrol, akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor.

21 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1.51 TL, motorinin litre fiyatına 3.30 TL zam gelmesi kesinleşti.

GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul'da benzin 49.99 lira, Ankara'da 50.66 lira, İzmir'de 50.99 liradan satılıyor.

Motorin ise İstanbul'da 51.39 lira, Ankara'da 52.24 lira, İzmir'de ise 52.59 liradan satılıyor.

ZAMLI FİYATLAR

21 Haziran'dan itibaren
Benzin İstanbul'da 51,5 lira, Ankara'da 52,17 lira, İzmir'de ise 52,5 liradan satılacak.

Motorin ise İstanbul'da 54,69 lira, Ankara'da 55,54 lira ve İzmir'de ise 55,89 liradan satılacak

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