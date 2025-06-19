Hatay açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Hatay'ın 2.6 kilometre açığında saat 22.51'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte kaydedilen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.