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YKS 2025 TYT Sınavı Yarın! 2,5 Milyon Aday Ter Dökecek

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 2,5 milyondan fazla adayın katılımıyla yarın düzenlenecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 22:30, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 22:37
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YKS 2025 TYT Sınavı Yarın! 2,5 Milyon Aday Ter Dökecek

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025-YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yarın, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise pazar günü yapılacak. AYT sabah, YDT ise öğleden sonraki oturumda uygulanacak.

YKS'nin ilk oturumu olan TYT, yarın saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

İkinci oturum olan AYT ise pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.

AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yine pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

Adayların sınav saatinden en az bir saat on beş dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 28 Temmuz 2025'te açıklanacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

Belgede, adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.

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