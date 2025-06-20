Uzmanlar TCMB'nin temmuzda faiz indirimine başlamasını bekliyor

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 46'da tuttu.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Enflasyonun ana eğilimi mart ayında gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimdeki düşüşün haziran ayında da sürdüğüne işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir." denildi.

Bankanın faiz kararını değerlendiren uzmanlar, TCMB'nin temmuz ayı toplantısında faiz indirimlerine başlayabileceği öngörüsünde bulundu.

Uzmanlar, para politikasına ilişkin ana mesaj cümlesinde 'Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.' ifadesinin çıkarılıp, 'Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır' ifadesine geri dönülmesini önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine başlanabileceğine yönelik bir hazırlık olarak değerlendirdi.