Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Hatay'da 8 göçmeni kaçırmak için 85 bin TL alan şahıs, suçtan elde ettiği parayla birlikte yakalandı. Olayın şüphelisi 2 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele kapsamında 17 Haziran tarihinde Antakya Narlıca Mahallesi'nde 2 araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramada; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmayan 8 göçmen şahıs tespit edildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 85 bin TL para ele geçirildi. Olayın şüphelileri S.A. ile C.I. yakalanarak, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi. Mağdur göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayın Detayları

17 Haziran tarihinde Antakya Narlıca Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

tarihinde Antakya Narlıca Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. 2 araç durdurularak arama yapıldı.

durdurularak arama yapıldı. 8 göçmen kimliksiz ve oturma izinsiz olarak tespit edildi.

kimliksiz ve oturma izinsiz olarak tespit edildi. 85 bin TL suçtan elde edilen para ele geçirildi.

suçtan elde edilen para ele geçirildi. S.A. ve C.I. isimli şüpheliler tutuklandı.

ve isimli şüpheliler tutuklandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele

Hatay Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında başarılı bir operasyona imza attı. Bu tür olayların önlenmesi için denetimlerin sıklaştırıldığı ve suçluların adalete teslim edildiği belirtildi.



