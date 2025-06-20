Hangi Üniversitelere Öğretim Üye Atamalarında Yabancı Dil Şartı Aranmıyor?

Bilindiği üzere, devlet üniversiteleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23 üncü, 24 üncü ve 26 ncı maddeleri uyarınca bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilmektedir.

Bu çerçevede, belirlenen ek koşullar Üniversite Senatolarınca uygun bulunduktan sonra Yükseköğretim Genel Kurulunun kararıyla yürürlüğe girmektedir.

Bu ek koşullardan en önemlisi malumunuz yabancı dil puanıdır.

Halihazırda, doktoraya giriş için veya doçentliğe başvuru için en az 55 yabancı dil puan şartı zorunlu olarak yer almaktadır.

Öte yandan, 23 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca yabancı dilde eğitim verilen programlarda görev yapan öğretim üyelerinin 85 yabancı dil puanına sahip olmaları şarttır.

Ancak, yabancı dilde eğitim vermeyen programlarda görev alan öğretim üyelerinin yabancı dil puan koşulunu yukarıda izah edildiği üzere üniversite senatoları belirlemektedir.

Bu doğrultuda, bazı üniversitelerimiz doktor öğretim üyesi, doçent veya profesör atamalarında asgari yabancı dil puanının (55) üstünde bir puan belirlemeyerek atama ölçütlerini hazırlamaktadır.

Bu çerçevede, Yükseköğretim Kurulu web sayfasında yer alan atama kriterleri esas alınmak suretiyle baktığımızda; 47 devlet üniversitemizde doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına atanmak için asgari koşulların üstünde yabancı dil şartı aranmadığı görülmektedir.

Bu üniversitelerimiz şunlardır:

1 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

2 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

3 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

4 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

5 AMASYA ÜNİVERSİTESİ

6 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

7 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

8 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

9 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

10 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

11 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

12 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

13 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

14 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

15 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

16 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

17 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

18 GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

19 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

20 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

21 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

22 HARRAN ÜNİVERSİTESİ

23 HİTİT ÜNİVERSİTESİ

24 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

25 İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

26 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

27 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

28 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

29 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

30 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

31 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

32 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

33 KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

34 MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

35 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

36 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

37 ORDU ÜNİVERSİTESİ

38 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

39 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

40 SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

41 SİİRT ÜNİVERSİTESİ

42 SİNOP ÜNİVERSİTESİ

43 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

44 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

45 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

46 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

47 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ