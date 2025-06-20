Hangi Üniversitelere Öğretim Üye Atamalarında Yabancı Dil Şartı Aranmıyor?
Devlet üniversitelerinin öğretim üyesi atamalarında asgari ölçüt olarak yabancı dil şartı belirlemeyen yükseköğretim kurumlarını sizler için derledik.
Bilindiği üzere, devlet üniversiteleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23 üncü, 24 üncü ve 26 ncı maddeleri uyarınca bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilmektedir.
Bu çerçevede, belirlenen ek koşullar Üniversite Senatolarınca uygun bulunduktan sonra Yükseköğretim Genel Kurulunun kararıyla yürürlüğe girmektedir.
Bu ek koşullardan en önemlisi malumunuz yabancı dil puanıdır.
Halihazırda, doktoraya giriş için veya doçentliğe başvuru için en az 55 yabancı dil puan şartı zorunlu olarak yer almaktadır.
Öte yandan, 23 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca yabancı dilde eğitim verilen programlarda görev yapan öğretim üyelerinin 85 yabancı dil puanına sahip olmaları şarttır.
Ancak, yabancı dilde eğitim vermeyen programlarda görev alan öğretim üyelerinin yabancı dil puan koşulunu yukarıda izah edildiği üzere üniversite senatoları belirlemektedir.
Bu doğrultuda, bazı üniversitelerimiz doktor öğretim üyesi, doçent veya profesör atamalarında asgari yabancı dil puanının (55) üstünde bir puan belirlemeyerek atama ölçütlerini hazırlamaktadır.
Bu çerçevede, Yükseköğretim Kurulu web sayfasında yer alan atama kriterleri esas alınmak suretiyle baktığımızda; 47 devlet üniversitemizde doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına atanmak için asgari koşulların üstünde yabancı dil şartı aranmadığı görülmektedir.
Bu üniversitelerimiz şunlardır:
1 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
2 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
3 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
4 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
5 AMASYA ÜNİVERSİTESİ
6 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
7 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
8 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
9 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
10 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
11 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
12 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
13 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
14 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
15 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
16 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
17 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
18 GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
19 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
20 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
21 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
22 HARRAN ÜNİVERSİTESİ
23 HİTİT ÜNİVERSİTESİ
24 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
25 İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
26 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
27 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
28 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
29 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
30 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
31 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
32 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
33 KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
34 MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
35 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
36 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
37 ORDU ÜNİVERSİTESİ
38 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
39 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
40 SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
41 SİİRT ÜNİVERSİTESİ
42 SİNOP ÜNİVERSİTESİ
43 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
44 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
45 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
46 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
47 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ