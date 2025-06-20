Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar Hayatını Kaybetti

Edirne Vali Yardımcısı ve Kapıkulu Sınır Kapısı Mülki İdare Amiri Erdoğan Beypınar, geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında hayatını kaybetti. Birkaç gündür rahatsızlığı bulunan Beypınar, ailesinin ısrarı üzerine akşam saatlerinde Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Beypınar, acilen anjiyoya alındı. Hekimlerin yoğun müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberinin ardından il bürokrasisi ve protokolü hastaneye gelerek Beypınar Ailesi'ne taziyelerini sundu. Edirne Valisi Yunus Sezer, hastaneye gelerek Sağlık Müdürü İshak Yıldırım'dan bilgi aldı.

Erdoğan Beypınar'ın Hayatı ve Kariyeri