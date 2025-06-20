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Numan Kurtulmuş Öğrencilere Yaz Tatili Dileklerini İletti

Numan Kurtulmuş, eğitim öğretim yılının bitişi nedeniyle öğrencilere, öğretmenlere ve velilere sosyal medya üzerinden iyi tatiller diledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 10:24, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 10:33
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Numan Kurtulmuş Öğrencilere Yaz Tatili Dileklerini İletti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, eğitim dönemini başarıyla tamamlayan öğrencilere, fedakar öğretmenlere, eğitim camiasının değerli çalışanlarına ve her zaman destek olan velilere gönülden tebriklerini iletti. Ayrıca, herkese sağlıklı, huzurlu ve dolu dolu bir yaz tatili diledi. Özellikle çocuklara ve gençlere seslenen Kurtulmuş, tatillerini dinlenerek, bol bol okuyarak, keşfederek ve güzel anılar biriktirerek geçirmelerini tavsiye etti. Öğrenmenin sonu olmadığını vurgulayarak, her yeni günün yeni bir bilgi ve deneyim anlamına geldiğini belirtti.

Numan Kurtulmuş'un Mesajından Öne Çıkanlar

  • Öğrenciler, öğretmenler, eğitim çalışanları ve veliler tebrik edildi.
  • Herkese sağlıklı ve huzurlu bir yaz tatili dileğinde bulunuldu.
  • Çocuklara ve gençlere dinlenme, okuma ve keşfetme tavsiyesi verildi.
  • Öğrenmenin sonu olmadığı hatırlatıldı.

Mesajdan Alıntı

"Bir eğitim öğretim yılını daha başarıyla tamamlayan tüm öğrencilerimizi, fedakar öğretmenlerimizi, eğitim camiamızın kıymetli çalışanlarını ve destekleriyle her zaman yanımızda olan velilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve dopdolu bir yaz tatili diliyorum. Sevgili çocuklar, değerli gençler, tatilinizi dinlenerek, bol bol okuyarak, keşfederek ve güzel anılar biriktirerek geçirin. Unutmayın, öğrenmenin sonu yok; her yeni gün yeni bir bilgi, yeni bir deneyim demek. İyi tatiller diliyorum."

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