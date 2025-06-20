Konut Fiyat Endeksi mayısta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin KFE verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarak 182,4'e çıktı. KFE, mayısta yıllık yüzde 32,3 artış gösterirken, bu dönemde reel azalış yüzde 2,3 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, mayısta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,7, Ankara'da 3,8 ve İzmir'de yüzde 3 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 32,6, Ankara'da yüzde 41,4 ve İzmir'de yüzde 31,1 yükseldi.