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Bakan Uraloğlu: Raylı Sistemlere 500 Milyon Liralık Dev Destek Geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, raylı sistem sektörünü canlandıracak önemli bir destek programını duyurdu. İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Avrasya Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı'nda konuşan Uraloğlu, "Raylı sistemlerle ilgili 500 milyon liralık destek programını önümüzdeki ay hayata geçiriyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 11:48, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 11:47
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Bakan Uraloğlu: Raylı Sistemlere 500 Milyon Liralık Dev Destek Geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Uluslararası Avrasya Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı'nda konuştu. Bakan Uraloğlu, raylı sistemlerle ilgili destek programı hazırladıklarını belirterek, "Program önümüzdeki ay hayata geçecek, 500 milyon liralık destek vereceğiz" dedi.

"Bu sektöre fikri olan herkese destek vereceğiz"

Raylı sistem teknolojilerinde yerli üretimi artırmayı hedeflediklerini belirten Uraloğlu, hem altyapı hem de ulaşım teknolojileri alanında "fikri olan, ürün geliştiren" kişi ve kuruluşlara finansal katkı sağlayacaklarını vurguladı. Uraloğlu, "Ülkemize, sektörümüze katkı sunmak isteyen herkese kapımız açık" ifadelerini kullandı.

Kanuni düzenleme tamamlandı

Bakanlık olarak süreci hızlandırmak adına gerekli yasal düzenlemelerin yapıldığını belirten Uraloğlu, raylı sistemlerde üretim ve geliştirme çalışmaları yürüten kişi ve firmaların artık daha güçlü desteklerle karşılaşacağını söyledi. "Demir yolu sektörüne, raylı sistemlere yönelik olarak 500 milyon liralık destek programı, sektörümüz için ciddi bir can suyu olacak" dedi.

"Haberleşme ve ulaşıma entegre yatırımlar sürecek"

Uraloğlu ayrıca haberleşme sektörüne yönelik verilen desteklerin de süreceğini belirterek, ulaştırma altyapısının tüm bileşenlerinin entegre bir anlayışla geliştirilmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Sektör temsilcileri ve katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılanan açıklamanın ardından gözler, önümüzdeki ay kamuoyuyla paylaşılacak olan destek programının detaylarına çevrildi.

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