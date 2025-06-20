Cumhurbaşkanı Erdoğan, karne alan öğrencileri tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda karne alan öğrencileri ve ailelerini kutladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 12:37, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi ve kıymetli ailelerini canıgönülden tebrik ediyorum. Her bir evladımızı gözlerinden öpüyor, aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli bir yaz tatili diliyorum." ifadelerini kullandı.