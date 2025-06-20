Karaman ve Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

Karaman'da polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Karaman ve Mersin'de 8 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında A.B, Y.U, V.U, A.T, A.Y, E.B, İ.A, S.S. ve M.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

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