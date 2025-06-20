Genç Sağlık-Sen Balıkesir'de Yetkili Sendika Oldu

Genç Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Genç Sağlık-Sen), 2025 yılı yetki tespit sürecinde Balıkesir'de önemli bir başarıya imza atmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurumlar içerisinde en fazla üyeye ulaşarak il genelinde yetkili sendika unvanını kazanan Genç Sağlık-Sen, bu gelişmenin ardından sendikal temsiliyetini kurumsal düzlemde pekiştirmek amacıyla Balıkesir'e çıkarma yapmıştır.

Balıkesir'de Yetkili Sendika Unvanı

Sendika Genel Sekreteri Furkan Ali Çiftçioğlu, Başdanışman Aras Ali Altıntaş ve beraberindeki heyet, Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü'nü makamında ziyaret etti. Ziyarette Balıkesir Şube Başkanı Fuat Çöken ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Heyet, yetkinin ardından kurumlarla kurulacak yeni dönemin diyalog ve iş birliği esasına dayanacağını vurguladı.

Çeyrek Asırlık Dengeler Değişti

Türkiye genelinde yalnızca Balıkesir'de sendikal yetkinin değişmesi, sürecin en dikkat çeken gelişmelerinden biri olarak öne çıktı. Bu değişim, uzun süredir aynı sendikanın hakimiyetinde olan yapının yerini, daha genç ve sahaya dayalı bir anlayışa bıraktı. Genç Sağlık-Sen Balıkesir Şube Başkanı Fuat Çöken, elde edilen yetkinin "sadece bir sayı değil, bir anlayış değişimi" olduğunu ifade ederek, sahaya ve üyeye duyulan güvenin bu başarıda belirleyici olduğunu belirtti.

Kurumlarla Yapıcı Diyalog Vurgusu

Gerçekleştirilen ziyarette, sendika yönetimi kurumlarla ilişkilerde çatışmacı değil, yapıcı bir iletişim hattı kurma iradesini açık şekilde ortaya koydu. İl Müdürü ile gerçekleştirilen görüşmede, sahada görev yapan sosyal hizmet emekçilerinin çözüm bekleyen yapısal sorunları, özlük haklarına ilişkin beklentileri ve personel eksikliği gibi başlıklar gündeme taşındı. Görüşmenin karşılıklı anlayış ve çözüm odaklı yaklaşımla gerçekleştiği bildirildi.

Yetki Sadece Unvan Değil, Sorumluluktur

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genç Sağlık-Sen Genel Sekreteri Furkan Ali Çiftçioğlu, elde edilen yetkinin sendika açısından bir nihayet değil, yeni bir başlangıç olduğunu ifade etti. Çiftçioğlu, "Balıkesir'de elde ettiğimiz yetki, bize duyulan güvenin bir yansımasıdır. Ancak asıl sorumluluğumuz bundan sonra başlıyor. Çalışanlarımızı en iyi şekilde temsil etmek, sorunlarına çözüm aramak ve kurumlarımızla güçlü bir iş birliği zemini kurmak önceliğimizdir" dedi.

Sahada Var Olan, Masada Söz Sahibi Bir Sendika

Genç Sağlık-Sen, kuruluşunun üzerinden henüz kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen, Türkiye'nin farklı illerinde hızlı bir örgütlenme ivmesi yakaladı. Balıkesir'de ise bu ivme, çeyrek asır sonra sendikal yetkinin değişmesiyle sonuçlandı. 15 farklı kurumu kapsayan bu dönüşüm, genç ve dinamik bir sendikal yaklaşımın sahada nasıl karşılık bulduğunu gösteriyor.