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Fuat Oktay: İran-İsrail Savaşı 3. Dünya Savaşı'na Dönüşebilir

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İran-İsrail savaşının 3. Dünya Savaşı'na dönüşme riskinin çok yüksek olduğunu belirtti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 12:47, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 13:49
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Fuat Oktay: İran-İsrail Savaşı 3. Dünya Savaşı'na Dönüşebilir

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İran-İsrail Savaşı'nın 3. Dünya Savaşı'na evrilme riskinin çok yüksek olduğunu belirtti. Türkiye'nin, İran ve İsrail arasındaki savaşa bakış açısının Batı'dan farklı olduğunu vurgulayan Oktay, Netanyahu hükümetinin 200 uçakla saldırı düzenlediğini ve İsrail'in bölgenin jandarması haline gelmesini kabul etmediklerini ifade etti. Oktay, İran'ın kendini savunma hakkı olduğunu savunarak, İsrail'in vesayet unsuru olarak kullanılmasına karşı olduklarını söyledi.

Bölgedeki Gelişmeler ve Savaşın Küresel Riskleri

Oktay, İngiltere, Norveç, Fransa ve bazı Avrupa ülkelerinin İsrail'e sesini yükselttiği anda İsrail'in İran'a saldırdığını belirtti. Gazze'deki saldırıların devam ettiğini ve dikkatlerin başka yöne çekildiğini ifade etti. Ayrıca, İran ve ABD'nin nükleer güçle ilgili anlaşma boyutuna gelmesiyle gündemin değiştiğini vurguladı. Oktay, İsrail-İran Savaşı'nın 3. Dünya Savaşı'na evrilme riskinin çok yüksek olduğunu, yeni bir mülteci riskinin ortaya çıkabileceğini ve Pakistan ile Türkiye'nin de hedef olabileceğine dikkat çekti.

İslam Ülkeleri ve Askeri Güç Tartışmaları

Oktay, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin İslam ülkelerine ortak hareket çağrısının şu anda gerçekçi olmadığını belirtti. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Türkiye'de toplanacağını ve 40'ın üzerinde Dışişleri Bakanlığı katılımıyla önemli kararlar alınmasını ümit ettiklerini söyledi. Ancak askeri birlik veya askeri güç tesis etmenin şu an için uzak bir hedef olduğunu dile getirdi.

Bölge Ülkelerinin Güvenliği

Oktay, İslam ülkelerinin İsrail'in saldırganlığına ses çıkarmamasını eleştirerek, herkesin kendi ajandasına odaklandığını ve bölgesel istikrar sağlanmadıkça kimsenin güvende olamayacağını belirtti. Bölge ülkelerinin kendi güvenliğini kendilerinin sağlaması gerektiğini vurguladı.

Diplomasi ve Güç Dengesi

  • İsrail'in saldırganlığının diplomasi yoluyla durdurulmasının gerçekçi olup olmadığına dair ciddi soru işaretleri bulunduğunu ifade etti.
  • ABD'nin bu süreçte belirleyici rol oynadığını ve savaşın durdurulmasında etkili olabileceğini söyledi.
  • G7 ülkelerinin İsrail'e destek açıklamalarını eleştirdi ve çifte standart uygulandığını belirtti.
  • Türkiye'nin diplomatik yollarla barışın tesisi için çaba gösterdiğini, ancak bölgede geçerli dilin güç olduğunu söyledi.

Sonuç ve Türkiye'nin Tutumu

Oktay, Türkiye'nin diplomasiye verdiği önemi vurgulayarak, barışın sağlanması ve bölgedeki gerginliklerin azaltılması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceklerini belirtti.

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