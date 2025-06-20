2025-YDUS 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı
2025-YDUS 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı
24 İlin Başsavcısı Değişti!
24 İlin Başsavcısı Değişti!
Bakan Tekin Açıkladı: Okullarda Yeniden Forma Dönemi Başlıyor!
Bakan Tekin Açıkladı: Okullarda Yeniden Forma Dönemi Başlıyor!
Bakan Açıkladı: 397,5 Kilo Uyuşturucu Yakalandı
Bakan Açıkladı: 397,5 Kilo Uyuşturucu Yakalandı
Nükleer Enerji Türkiye'nin Ekonomik İhtiyacı Oldu
Nükleer Enerji Türkiye'nin Ekonomik İhtiyacı Oldu
YKS Evrakları Kapalı Matbaadan Sınav Merkezlerine Sevk Edildi
YKS Evrakları Kapalı Matbaadan Sınav Merkezlerine Sevk Edildi
İzmir'de sokaklar yine çöp yığınlarıyla doldu
İzmir'de sokaklar yine çöp yığınlarıyla doldu
13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 67 tutuklama
13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 67 tutuklama
KDK'dan KTÜ'ye Cinsiyet Şartı İçin İlan İptal Tavsiyesi
KDK'dan KTÜ'ye Cinsiyet Şartı İçin İlan İptal Tavsiyesi
Bakan Uraloğlu: Raylı Sistemlere 500 Milyon Liralık Dev Destek Geliyor
Bakan Uraloğlu: Raylı Sistemlere 500 Milyon Liralık Dev Destek Geliyor
Ankara'da Hayvan Derneklerine Dolandırıcılık Operasyonu
Ankara'da Hayvan Derneklerine Dolandırıcılık Operasyonu
Okullarda Karne Heyecanı: 20 Milyon Öğrenci Yaz Tatilinde
Okullarda Karne Heyecanı: 20 Milyon Öğrenci Yaz Tatilinde
Konut Fiyat Endeksi mayısta arttı
Konut Fiyat Endeksi mayısta arttı
Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar Hayatını Kaybetti
Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar Hayatını Kaybetti
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 190 şüpheli yakalandı
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 190 şüpheli yakalandı
Yargıtay ve Danıştay'ın Yeni Üyeleri Belli Oldu
Yargıtay ve Danıştay'ın Yeni Üyeleri Belli Oldu
Benzin ve motorine DEV zam geliyor!
Benzin ve motorine DEV zam geliyor!
Uzmanlar TCMB'nin temmuzda faiz indirimine başlamasını bekliyor
Uzmanlar TCMB'nin temmuzda faiz indirimine başlamasını bekliyor
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
YKS'de ilk oturum yarın düzenlenecek
YKS'de ilk oturum yarın düzenlenecek
Turizmde Sıkı Denetim Dönemi: İşletmelere Ağır Yaptırımlar Geliyor!
Turizmde Sıkı Denetim Dönemi: İşletmelere Ağır Yaptırımlar Geliyor!
DMM'den Turizm Bölgelerindeki 'Dans' Görüntülerine Açıklama
DMM'den Turizm Bölgelerindeki 'Dans' Görüntülerine Açıklama
Uzmanı Açıkladı: Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?
Uzmanı Açıkladı: Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?
Bakan Tekin'den Öğrencilere ve Öğretmenlere Veda Mesajı
Bakan Tekin'den Öğrencilere ve Öğretmenlere Veda Mesajı
QS 2026 Sıralamasında 11 Türk Üniversitesi İlk Binde!
QS 2026 Sıralamasında 11 Türk Üniversitesi İlk Binde!
Kamu İşçileri Zam Pazarlığında TÜRK-İŞ'ten Eylem Kararı!
Kamu İşçileri Zam Pazarlığında TÜRK-İŞ'ten Eylem Kararı!
İBB soruşturmasında 4 şüpheliye etkin pişmanlıktan tahliye
İBB soruşturmasında 4 şüpheliye etkin pişmanlıktan tahliye
Teslim edilen deprem konutu sayısı 250 bini aştı
Teslim edilen deprem konutu sayısı 250 bini aştı
Arslan: İşçiler emeğin korunacağı bir teklifi hak ediyor
Arslan: İşçiler emeğin korunacağı bir teklifi hak ediyor
Bakan Bayraktar'dan İran'dan gaz sevkiyatı açıklaması
Bakan Bayraktar'dan İran'dan gaz sevkiyatı açıklaması
Ana sayfaHaberler Eğitim

YKS Evrakları Kapalı Matbaadan Sınav Merkezlerine Sevk Edildi

ÖSYM, YKS soru kitapçıklarını ve sınav evrakını elektromekanik kilitli araçlarla 250 sınav merkezine sevk etti. Süreçte üst düzey güvenlik sağlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 14:11, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 14:39
Yazdır
YKS Evrakları Kapalı Matbaadan Sınav Merkezlerine Sevk Edildi

YKS soru kitapçıklarının sınav merkezlerine sevkiyatı yüksek güvenlik önlemleriyle başladı. Karekodlu kutularda saklanan soru kitapçıkları ve sınav evrakını taşıyan, zaman ayarlı elektromekanik kilit sistemi ile korunan 528 nakil aracı, sabah saatlerinde ÖSYM'nin kapalı matbaa merkezinden ayrıldı. Hafta sonu gerçekleştirilecek ve 2 milyon 560 bin 649 adayın başvurduğu YKS, bu yıl 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki 250 sınav merkezinde yapılacak.

Kapalı Matbaa Merkezinde Sıkı Güvenlik Önlemleri

Soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için çalışan 100'den fazla ÖSYM personeli, yaklaşık 35 gündür dünyadan izole kapalı matbaa merkezinde bulunuyor. Sınavın hazırlık süreçlerinin yürütüldüğü kapalı merkezde güvenlik, faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel sistemlerin yanı sıra 7 gün 24 saat emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlanıyor. Kapalı matbaa merkezinde görev yapan personel, YKS'nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi'nin tamamlanmasıyla merkezden çıkarak aileleriyle buluşacak.

Sınav Evrakının Sevkiyatı ve Takibi

ÖSYM'nin YKS soru kitapçıkları ve sınav evrakının sınav merkezlerine sevkiyatı, dış dünyadan tamamen izole olan bu kapalı matbaa merkezinden sınav evrakının nakil araçlarına yüklenmesiyle başladı. Nakliye araçları, 250 sınav merkezine yüksek güvenlik önlemleri altında ulaşacak. Araçların, sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşımı emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinasyonunda sağlanacak.

Bu merkezden yüksek güvenlik önlemleriyle uğurlanan şehirler arası nakil araçları, özel zaman ayarlı elektromekanik kilit sistemiyle koruma altına alındı. Ayrıca elektromekanik kilidin hangi saatte açılacağı merkezden kodlandı ve anahtarın log kayıtları tutuldu. Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap kağıtları, kilitli kutulara yerleştirilecek ve ÖSYM Sınav Evrakı Kabul Merkezi'ne getirilecek. Araçlar süreç boyunca özel yazılımlı araç takip sistemiyle GPS üzerinden izlenecek.

Nakil araçlarının geçtiği güzergahlar, dur-kalk ve mola süreçleri ile süratleri saniye saniye ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi'nde kayıt altına alınacak.

Güvenlik Güçlerinin Rolü ve Kamera Sistemleri

  • Sınav nakil araçları, sınav günü dağıtıma çıkacağı saate kadar bekletilecekleri noktalarda güvenlik güçlerinin gözetiminde yüksek hassasiyetle korunacak.
  • Farklı illere ulaşan her bir araç, 360 derece açıyla görüntü çekimi yapan kamera sistemi sayesinde ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi'nden net görüntülenen alanlarda olacak.
  • Sınav sabahı, elektronik kilitler önceden belirlenen saatlerde ÖSYM kameralarının önünde ve güvenlik güçlerinin gözetiminde açılacak.
  • Sınav evrakı, ÖSYM kameralarının önünde açılarak bina sorumlusu ve gözetmenler eşliğinde sınıflara dağıtılacak.
  • Sınav gözetmenleri de kamera kaydıyla binalara alınacak.
  • Adaylar ise dedektörlerle yapılan üst aramalarından sonra sınıflara girişler başlayacak.

Sınav Sonrası Evrakların Toplanması

Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap kağıtları, kilitli kutulara yerleştirilecek ve ÖSYM Sınav Evrakı Kabul Merkezi'ne getirilmek üzere yine yüksek güvenlik önlemleri eşliğinde yola çıkacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'dan Açıklamalar

Nakil araçlarını uğurlamasının ardından ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav hazırlıklarının tamamlandığını ifade etti. Nakliye araçlarının sınav merkezlerine doğru yola çıktığını, araçların özel takip cihaz sistemleriyle takip edildiğini belirten Ersoy, merkezden anbean kontrol edildiğini vurguladı.

Araçların rotalarının sisteme yüklendiğini aktaran Ersoy, "Eğer hızıyla ilgili bir problem olursa, yavaşlaması veya hızının fazla artması durumunda sistem bize uyarı veriyor ve onları o anda uyarıyoruz ve araçlarımızın ilgili sınav merkezlerine doğru gitmesini sağlıyoruz." dedi.

Merkezde sisteme ilişkin bilgiler veren Ersoy, "Sınav gününün sabahı da Ankara'dan verilen talimatla beraber elektromekanik kilitlerimiz açılıyor ve şehir içi kuryelerle ilgili sınav merkezlerine araçlarımız dağıtılıyor. İnşallah bu sınav dönemi de sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir şekilde yapılacaktır diye düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Adaylara Uyarılar

  • Adaylar, bir yıldır bu sınava hazırlandılar.
  • Sınava gelirken geçerli kimlik kartını ve sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
  • Sınav cumartesi saat 10.15'te başlayacak, bina kapıları ise saat 10.00'da kapanacak.
  • Adayların daha erken bir saatte sınav binalarına gelmesi isteniyor.
  • Sınava giremeyen adaylar için üzüntü duyulacağı belirtiliyor.
  • Sınav çok önemli ancak hayatın tamamı bu sınavdan ibaret değil.

Vatandaşlara Çağrı

  • Kamu kurumları, valilikler, belediyeler, emniyet ve jandarma ile koordinasyon sağlandı.
  • Trafik sıkıntısı yaşanmaması için toplu ulaşım araçlarının artırılması gerekiyor.
  • Sınav binalarının çevresinde sınav saatlerinde gürültü yapılmaması, araçların korna çalmaması, inşaat varsa gürültü yapılmaması, pazar yeri varsa bağırılmaması isteniyor.
  • Öğrencilerin konforlu ve rahat bir şekilde sınava girmeleri için vatandaşlardan destek bekleniyor.

Soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için 35 gündür görev yapan 115 ÖSYM personeli de YKS'nin son oturumunun tamamlanmasının ardından kapalı matbaa merkezinden çıkacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber