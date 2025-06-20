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Milli Hızlı Trenlerin Kalbi ASELSAN Teknolojisiyle Atacak

225 km/sa hıza sahip Milli Hızlı Trenlerin çekiş sistemi ve tren kontrol yönetim sistemi ASELSAN imzası taşıyacak. Sözleşme 70.626.000 Euro değerinde.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 14:20, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 14:21
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Milli Hızlı Trenlerin Kalbi ASELSAN Teknolojisiyle Atacak

Milli Hızlı Trenlerde kullanılacak Çekiş Sistemi ve Tren Kontrol Yönetim Sistemi, ASELSAN markalı ürünlerden oluşacaktır. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. tarafından üretilen, 225 km/sa işletme hızına sahip Milli Hızlı Trenlerin kritik bileşenlerinden çekiş sistemi (ana transformatör, cer konvertörü ve yardımcı konvertör, cer motoru) ve tren kontrol yönetim sisteminin (TKYS) ASELSAN tarafından sağlanması üzerine 70.626.000 Euro bedelinde sözleşme imzalanmıştır. Milli Hızlı Trenlerde kullanılacak çekiş sistemi ve tren kontrol yönetim sistemi, 2023 yılından beri Milli Trenlerde güvenle yolcu taşımakta olan ASELSAN markalı ürünlerden oluşacaktır.

ASELSAN'ın Milli Tren Projesine Katkıları

Milli Tren projesinde ASELSAN tarafından özgün olarak tasarlanan aselRAIL CESUR? EMU (Cer Sürücüsü), aynı birim içerisinde çift motor sürücüsü, yardımcı güç ünitesi, batarya şarj birimi ve dahili sıvı soğutma sistemini kompakt bir yapıda barındıran, emsallerine göre yüksek güç yoğunluklu, Türkiye'de yolcu taşımacılığında kullanılan ilk cer sürücüsü olma özelliğini taşımaktadır.

Tren Kontrol Yönetim Sistemi (TKYS)

ASELSAN tarafından Milli Tren için özgün olarak geliştirilen TKYS, aracın hızlanma, yavaşlama (frenleme), durma, kapı kontrolü, yolcu geçişleri ve yüksek gerilim gibi hayati öneme sahip işlevlerini denetlerken, aynı zamanda iklimlendirme, ışıklandırma ve yolcu bilgilendirme gibi konfora yönelik alt sistemleri de yönetmektedir.

Modüler TKYS Bilgisayarı

Modüler yapıda tasarlanmış olan TKYS bilgisayarının mimarisi, kontrol, emniyet ve güvenilirlik algoritmaları, elektronik kartları dahil tüm donanımı, gömülü ve uygulama yazılımları ASELSAN tarafından geliştirilmiştir.


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