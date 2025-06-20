Nükleer Enerji Türkiye'nin Ekonomik İhtiyacı Oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nükleer enerjinin temiz ve sürekli güç sağlayan önemli bir kaynak olduğunu belirterek, "Nükleer enerji, Türkiye için bir rüyanın da ötesinde, ekonomik ihtiyaçtır." dedi. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde düzenlenen "Nükleer Enerji Endüstrisinin Küresel Kalkınmadaki Rolü" başlıklı panelde konuşan Bayraktar, Türkiye'de enerji talebinin her yıl en az yüzde 4 artmasını beklediklerini söyledi.

Nükleer Enerjinin Türkiye İçin Önemi

Bayraktar, "Denkleme büyük veri, yapay zeka ve dijitalleşme gibi unsurları da kattığınızda bu talep daha da artacaktır. Bu talebi karşılamamız ve kurulu gücümüze yatırım yapmamız gerekiyor." dedi. Türkiye'de enerjinin üçte birinin kömürden karşılandığını ancak yeni tesis kurulumunun giderek zorlaştığını, finansman sağlamanın da güçleştiğini dile getirdi.

Enerji Kaynaklarında Karşılaşılan Zorluklar

Doğal gaz politize edildi ve jeopolitik gelişmelerden etkileniyor.

politize edildi ve jeopolitik gelişmelerden etkileniyor. Doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanmalar, güven vermiyor.

Hidroelektrik üretiminde potansiyelin sonuna yaklaşıldı.

üretiminde potansiyelin sonuna yaklaşıldı. Yenilenebilir enerji kaynakları ara kaynak olarak görülüyor; güneş ve rüzgar olmadığında üretim sıkıntıları yaşanıyor.

Nükleer Enerjinin Rolü ve Gelecek Planları

Bayraktar, nükleer enerjinin bu alanda ön plana çıktığını vurgulayarak, "Nükleer enerji, Türkiye için bir rüyanın da ötesinde, ekonomik ihtiyaçtır. Büyüyen ekonomimiz için temiz baz yükü enerji kaynağı bir gerekliliktir ve nükleer enerji bunu karşılıyor." diye konuştu.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Yeni İhtiyaçlar

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) inşası süren 4 üniteye ek 8 reaktöre daha ihtiyaç duyuluyor.

daha ihtiyaç duyuluyor. Uygun fiyatlı enerji sağlanması ve arz güvenliğinin artırılması için 5 gigavatlık küçük modüler reaktörler de gerekli.

Akkuyu NGS'nin Ekonomiye Katkısı

"Akkuyu NGS, ekonomimizde itici güç" diyen Bayraktar, nükleer enerji projelerinin üç temel boyutta değerlendirilebileceğini belirtti: arz ve talep ile ekonomik ve sosyal boyut. Akkuyu NGS sayesinde sanayiden inşaata yaklaşık 300 şirket, proje etrafında bir ekosistem geliştirdi. Bu şirketlerdeki binlerce çalışanın yanı sıra 30 binden fazla kişi de şu anda proje sahasında çalışıyor.

İnsan Sermayesi ve Uluslararası İşbirliği

Rosatom'un sorumlu bir süreç yürüttüğünü belirten Bayraktar, Akkuyu NGS'nin bulunduğu şehirde topluma önemli katkılar sağladığını ifade etti. Ayrıca proje sayesinde insan sermayesi kazanıldığını, bu projede elde edilen yeteneklerin Macaristan'daki Paks 2 veya Mısır'daki projelere ihraç edilebildiğini söyledi. Rusya'da yüzlerce öğrencinin nükleer alanda eğitim aldığını ve insan sermayesinin daha da geliştiğini vurguladı. Nükleer enerjinin tüm bu unsurları, Türkiye ekonomisi için itici bir güç yaratıyor.



