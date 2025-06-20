Belediyeden evlenecek çiftlere müjde! Bedava oldu

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, evlenecek çiftlere müjdeyi verdi. Başkan Tombaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında, belediyeye bağlı nikah salonlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

HAFTANIN HER GÜNÜ SALONLAR ÜCRETSİZ

Söz konusu teklif, Sultanbeyli Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda da kabul edilerek resmiyet kazandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Tombaş, "Sultanbeyli'de ikamet eden vatandaşlarımızdan, hafta içi veya hafta sonu fark etmeksizin nikah salonu tahsis ücreti artık alınmayacak. Böylece, evlenecek çiftlerimize kısmen de olsa maddi katkı sunmuş olacağız. Hayırlı olsun. Evlenecek tüm çiftlerimize şimdiden ömür boyu mutluluklar dilerim." dedi.