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Kamu Hastanesinde Bıçak Parası İddiasında 7 Tutuklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Zeytinburnu'ndaki bir hastanede rüşvet aldığı iddia edilen doktorlar gözaltına alındı. Ameliyat ve biyopsi işlemlerini öne çekmek için hastalardan para talep eden şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 19:11, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 20:00
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Zeytinburnu'ndaki bir hastanede hastalardan ve yakınlarından ameliyatın erkene alınması veya biyopsi işlemi için bağış ya da medikal malzeme alınması adı altında maddi menfaat temin eden, patoloji işlemlerinin yüksek bedeller karşılığında özel laboratuvarda yaptırılması konusunda hastaları zorlayan ve temin ettikleri paraları yakınları üzerine kayıtlı banka hesaplarına aktardıkları tespit edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Soruşturmanın Başlatılması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturmada, müştekilerin kurumda görevli bazı doktorların tedavi için kendilerinden maddi menfaat talep ettikleri ve hastaları başka özel sağlık kurumlarına yönlendirdikleri iddiaları üzerine inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında teknik araçlarla izleme tedbirleri uygulandı.

Şüpheliler ve Operasyon Detayları

Toplanan deliller kapsamında, hastanenin göğüs cerrahisi bölümünde çalışan Prof. Dr. M.M., Doçent Dr. V.E. ve Uzm. Dr. Y.S.'nin de aralarında bulunduğu 11 şüphelinin birlikte hareket ederek hastaneye gelen hasta veya yakınlarından yapılacak tıbbi işlemler ile ilgili olarak ameliyatın erkene alınması veya biyopsi işlemi için bağış ya da medikal malzeme alınması adı altında maddi menfaat temin ettikleri, patoloji işlemlerinin yüksek bedeller karşılığında özel laboratuvarda yaptırılması konusunda hastaları zorladıkları ve temin ettikleri bu paraları yakınları üzerine kayıtlı banka hesaplarına aktardıkları belirlendi.

Operasyonun Ayrıntıları

  • Şüphelilerin 29 mağdurdan maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi.
  • İstanbul merkezli Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
  • M.M., V.E., Y.S., M.F., A.A., A.Ç.B., O.B., O.Ö., Ö.A., E.Ö. ve Y.Ö. isimli 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
  • Arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
  • Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
  • 11 şüpheli savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
  • 7 şüpheli, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'icbar suretiyle irtikap' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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